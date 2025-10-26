Padova-Juve Stabia: statistiche, curiosità e quote aggiornate

Padova e Juve Stabia si preparano ad affrontarsi nella 9a giornata della Serie B 2025-26, in una sfida che si disputerà presso lo Stadio Euganeo di Padova. L’evento mette di fronte due squadre che, dopo un avvio di stagione altalenante, hanno ritrovato slancio e concretezza. I veneti occupano attualmente l’undicesima posizione con 11 punti, mentre i campani sono settimi a quota 13. La partita si preannuncia equilibrata e ricca di spunti interessanti dal punto di vista statistico e delle quote proposte dai bookmaker.

Un confronto dal sapore di equilibrio e rilancio

La gara tra Padova e Juve Stabia rappresenta uno snodo importante per entrambe le formazioni, desiderose di confermarsi dopo una serie di risultati positivi. Nell’ultimo periodo, entrambe hanno conquistato 10 punti nelle ultime cinque giornate, segno di una ritrovata stabilità e di una forma crescente. Il bilancio storico tra le due squadre in Serie B è perfettamente in equilibrio: nei sei incroci dal 2011 al 2014 si registrano due vittorie per parte e due pareggi.

Nello specifico, il Padova si è dimostrato particolarmente solido tra le mura amiche dello Euganeo, dove non ha mai perso contro le Vespe (2 vittorie e 1 pareggio). I biancoscudati puntano ora al terzo successo interno consecutivo, traguardo che manca dalla stagione 2010-2012. Da parte sua, la Juve Stabia alterna cinismo a brillantezza, soprattutto in trasferta, e arriva da una preziosa vittoria nell’ultimo turno.

Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento

Analizzando i dati delle ultime cinque giornate, emerge come entrambe le squadre abbiano saputo raddrizzare un avvio incerto. Il Padova ha ritrovato solidità difensiva e capacità realizzativa, mentre la Juve Stabia ha mostrato una buona tenuta soprattutto fuori casa. Vediamo alcuni numeri chiave:

Padova : 3 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte; 8 gol fatti, 9 subiti.

: 3 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte; 8 gol fatti, 9 subiti. Juve Stabia : 3 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta; 10 gol fatti, 8 subiti.

: 3 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta; 10 gol fatti, 8 subiti. Ultime cinque partite: 10 punti per entrambe.

Allo Euganeo: Padova imbattuto contro la Juve Stabia.

Le statistiche stagionali evidenziano differenze interessanti nel possesso palla (53,9% per la Juve Stabia contro il 47,3% del Padova) e nella precisione sotto porta (50,8% di tiri nello specchio per i veneti, 42,4% per i campani). Difese solide, con una media di poco superiore a un gol subito a partita per entrambe. Tra i protagonisti spiccano Mattia Bortolussi per il Padova (già 3 reti stagionali) e Giuseppe Leone per la Juve Stabia, regista fondamentale per gli equilibri della squadra.

Quote principali disponibili per Padova-Juve Stabia

I principali operatori di scommesse stanno monitorando con attenzione questa sfida, attribuendo quote molto ravvicinate segno di grande equilibrio. Generalmente, le quote per l’esito finale vedono il Padova leggermente favorito, soprattutto grazie al fattore campo e all’imbattibilità interna storica contro la Juve Stabia. Tuttavia, il recente trend positivo di entrambe suggerisce che anche il pareggio sia una possibilità da considerare.

Per quanto riguarda i mercati secondari, le quote relative al numero di gol totale, al “gol/no gol” e agli under/over risultano piuttosto equilibrate, riflettendo la solidità difensiva mostrata nelle ultime giornate. Gli operatori sottolineano inoltre la presenza di giocatori in grado di sbloccare la partita, come Bortolussi e Candellone, entrambi già a quota 3 reti in questa stagione.

Curiosità numeriche e tendenze da non perdere

Alcune tendenze statistiche offrono spunti interessanti per la lettura del match:

Entrambe le squadre arrivano da vittorie con porta inviolata: Padova 1-0, Juve Stabia 2-0.

1-0, 2-0. I veneti puntano a due clean sheet consecutivi in Serie B come non accade dal 2013.

come non accade dal 2013. La Juve Stabia non concede due successi senza subire gol dal 2019/20.

non concede due successi senza subire gol dal 2019/20. Padova primo per conclusioni (13) e gol (2) dopo recupero offensivo.

primo per conclusioni (13) e gol (2) dopo recupero offensivo. Juve Stabia tra le ultime per tiri dopo riaggressione.

tra le ultime per tiri dopo riaggressione. Tra i più presenti: i portieri Fortin e Confente hanno totalizzato 720 minuti ciascuno.

Il match offre quindi non solo punti pesanti in classifica, ma anche numerosi spunti statistici e curiosità per appassionati di numeri e tendenze.

In conclusione, Padova-Juve Stabia si presenta come una sfida equilibrata e ricca di contenuti interessanti dal punto di vista statistico e delle quote. Entrambe le squadre attraversano un buon momento di forma, con dati che suggeriscono una gara intensa, solida e con possibili sorprese, sia a livello di tattica che di marcatori.