È ancora molto presto per sbilanciarsi, ce ne rendiamo conto, ma quello che sta succedendo nelle Finali NBA merita comunque di essere immortalato in un approfondimento: nel momento in cui scriviamo gli sfavoritissimi Indiana Pacers stanno conducendo per 2-1 la serie contro gli Oklahoma City Thunder, trovandosi quindi a due vittorie di distanza da quello che sarebbe il primo titolo della loro storia.

Indiana Pacers: non può essere solo fortuna

Il numero che parlano della fortuna degli Indiana Pacers e degli infortuni degli avversari – come se fosse una colpa, poi – è andato via via riducendosi nel corso di questi playoff. Forse, ed è un forse molto ironico, la squadra allenata da quel diavolo di Rick Carlisle sa veramente giocare un basket in grado di mettere in difficoltà anche squadra dal talento molto più fulgido e visibile. Dopo Gara 1, vinta con il tiro di Tyrese Haliburton a 0.3 secondi dal fischio finale, la giornalista Malika Andrews di ESPN ha chiesto alla guardia di Indiana: “Si dice che una volta è fortuna, due volte è un’abitudine e tre volte è la verità. La quarta, quindi, cos’è?“.

Una splendida domanda, che un po’ ci dispiace tradurre, formulata in merito alle quattro giocate vincenti di Haliburton in questi playoff, così iconiche che meriterebbero un approfondimento a parte. Ad ogni modo, la domanda di Andrews può essere tranquillamente estesa a tutto il percorso dei Pacers: possibile che contro i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokoumpo, contro i Cleveland Cavaliers primi in classifica e contro i New York Knicks sia stata tutta fortuna? Molto, molto difficile da sostenere a questo punto.

Bentornati a casa, Pacers

Dopo due gare piuttosto frustranti dal punto di vista offensivo, i Pacers sono riusciti ad essere molto più lucidi, riducendo il numero di palle perse e sfruttando ogni possesso. Ma la differenza con la precedente Gara 2 è stata una difesa quanto mai affilata, che ha impedito a OKC di entrare veramente in ritmo di non riuscire a chiudere la distanza nel quarto periodo, dove solitamente i Thunder sbagliano davvero poco. Shai Gilgeous-Alexander, uno dei più solidi finalizzatori della lega, è riuscito a tirare solo 3 volte nell’ultimo periodo, e la squadra ha sbagliato le quatto triple finali.

Anche l’atmosfera di casa ha giocato un ruolo molto importante: questa era la prima partita di una Finale NBA giocata a Indiana da 25 anni, e il pubblico si è fatto decisamente sentire: non è poi mancato il supporto di personalità locali, dalla leggenda Reggie Miller alla star Caitlin Clark, passando per Par McAfee.

La Gara 3 di…Bennedict Mathurin e TJ McConnell

🌟 MVP della partita: Bennedict Mathurin 📊 Player Rating: 9.6 / 10 📈 Quote MVP Finals (aggiornate dopo Gara 3): Tyrese Haliburton : 2.00

: 2.00 Bennedict Mathurin : 3.50

: 3.50 Shai Gilgeous-Alexander : 4.50

: 4.50 T.J. McConnell: 12.00 🔥 Highlights Mathurin: 27 punti in 22 minuti, 75% dal campo, top scorer dalla panchina.

Ormai non ci dovremmo stupire più della qualità della panchina di Indiana, che continua a fornire un contributo prezioso e fondamentale per i risultati conseguiti fino ad ora dalla squadra. Quello che è successo questa notte, però, ha francamente dell’incredibile: la guardia di riserva Bennedict Mathurin ha segnato 27 punti in 22 minuti di utilizzo, partendo come al solito dalla panchina e diventando il top scorer degli Indiana Pacers per questa gara. Mathurin ha tirato con il 75% dal campo, il 66% da 2 e l’87.5% ai tiri liberi, mettendo canestri fondamentali per mantenere il risicato vantaggio che i Pacers hanno costruito per tenere a distanza OKC nell’ultimo, cruciale periodo.

👤 Chi è Bennedict Mathurin 📍 Nazionalità: Canadese (origine haitiana) 🎂 Nato il: 19 giugno 2002 a Montréal 📏 Altezza: 1,98 m ⚖️ Peso: 95 kg 📚 College: University of Arizona – dove si è affermato come uno dei migliori realizzatori NCAA nel 2022 🏀 Draft NBA: 6ª scelta assoluta al Draft 2022, selezionato dagli Indiana Pacers 🗣 Curiosità: Primo giocatore caraibico a ricevere una borsa di studio NBA Academy Latin America. Il suo gioco è un mix di atletismo, istinto offensivo e grinta difensiva. Ama attaccare il ferro ma ha migliorato anche il tiro da 3. 🌟 Stile di gioco: Guardia tiratrice aggressiva, esplosiva dalla panchina. In queste Finals sta dimostrando di poter essere molto più di un role player.

E poi c’è T.J. McConnell, la cui energia e capacità di cambiare il ritmo della partita entrando dalla panchina è ben nota. Al netto di questo, il fatto che sia diventato il primo panchinaro a fare una partita da 10 punti, 5 assist e 5 palle rubate nella storia delle Finali NBA dovrà pur dir qualcosa. Se riguardate bene gli highlights, noterete senz’altro l’importanza fondamentale di tre delle cinque steals, tutte effettuate durante le rimesse dal campo avversarie: una cosa che non solo porta punti preziosi, ma mette una grande pressione agli avversari.

Alla fine, è sempre Tyrese Haliburton

Nonostante il gioco dei Pacers sia estremamente corale ed equilibrato, è difficile ci sia una vittoria di questo tipo senza il coinvolgimento di Tyrese Haliburton. Questa notte non è stato necessario alcun game-winner, ma il tabellino della guardia recita 22 punti (con 4 triple che vi invitiamo a recuperare), 9 rimbalzi, 11 assist e 2 palle rubate. Una prestazione maiuscola, che di nuovo di ricorda come questo giocatore abbia preso molto sul serio l’etichetta di giocatore più sopravvalutato che gli è stata affibbiata da un pool anonimo di colleghi. In questo partita niente e nessuno è stato in grado di rallentarlo, e la tripla in stepback a 6 minuti e 40 dalla fine può tranquillamente essere considerata il dagger della gara.

Ora, non è improbabile che OKC vinca le prossime 4 partite e conquisti il titolo: anzi, è ancora lo scenario più sicuro. A questo punto, però, perchè nell’Indiana non dovrebbe continuare a credere?

MVP Gara 3 – Indiana Pacers vs OKC Thunder

Giocatore Punti Assist Rimbalzi Rubate Triple FG% Bennedict Mathurin 27 2 3 1 3/4 75% Tyrese Haliburton 22 11 9 2 4/7 47% T.J. McConnell 10 5 4 5 0 60% Shai Gilgeous-Alexander 19 6 5 1 1/3 42%

Statistiche Cumulative – Finals NBA 2025 (dopo Gara 3)

Giocatore Punti (media) Assist Rimbalzi Rubate FG% Triple Tyrese Haliburton 21.7 10.3 6.3 2.0 48% 11/23 Bennedict Mathurin 16.2 2.1 4.2 1.3 61% 7/12 T.J. McConnell 9.0 5.7 3.0 3.3 56% 1/3 Shai Gilgeous-Alexander 24.0 6.8 5.5 1.8 46% 6/15

Efficienza Pacers: Regular Season vs Finals (dopo Gara 3)