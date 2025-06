NBA, la finale parte con il botto: un solo punto di scarto, ma pesa come un macigno (VIDEO)

Ed ecco la finale. finalmente! Sembrava tutto scritto, ma la NBA ci insegna che nulla è mai finito finché non suona la sirena. Una partita dominata, un vantaggio in doppia cifra, un pubblico già in festa. Poi… l’imprevedibile. In una notte da brividi, l’eroe sbuca all’ultimo respiro. E per gli avversari cala il buio, perché stavolta la sconfitta fa davvero male.

Chi diceva che queste finali NBA rischiavano di essere in tono minore???#NBAFinals2025 https://t.co/KilhJS6iU4 — Marco Mazzoni (@marcomazz) June 6, 2025

Indiana conquista gara 1 delle NBA Finals con una rimonta pazzesca e un finale che resterà nella memoria. Tyrese Haliburton piazza la zampata vincente a 0.3 secondi dalla sirena e firma il primo vantaggio di serata dei suoi, che basta per volare 1-0 nella serie per il titolo. Una partita epica, un colpo da cinema.

I Pacers sono rimasti sotto per tutta la gara, sembravano destinati a crollare. A inizio quarto periodo gli Oklahoma City Thunder toccano addirittura il +15. Pubblico in delirio, inerzia totale nelle mani dei padroni di casa. Ma Indiana non molla mai, e riscrive la storia di questa prima finale: è la quinta rimonta da almeno 15 punti, un nuovo record NBA.

Le triple chirurgiche di Obi Toppin, Myles Turner e Andrew Nembhard riaccendono le speranze. Poi sale in cattedra lui: Tyrese Haliburton. Segna, serve, rimbalza, guida. E con una freddezza glaciale firma il canestro del sorpasso a tre decimi dalla fine, chiudendo con 14 punti, 10 rimbalzi, 6 assist e 6/13 dal campo.

I Thunder si aggrappano a un incontenibile Shai Gilgeous-Alexander, che chiude con 38 punti e tiene a galla la barca fino all’ultimo. Ma il finale è amarissimo: fallisce l’attacco decisivo, poi guarda Haliburton prendersi la copertina. Bene anche Jalen Williams con 17 punti, ma non basta.

Indiana colpisce e scappa sull’1-0. Thunder feriti. Gara 2 sarà una battaglia.

