Oroscopo, le previsioni per il capodanno cinese: i simboli e significati

Oggi, mercoledì 29 gennaio 2025 si festeggia il Capodanno cinese. Secondo l'oroscopo cinese, entreremo ufficialmente nell'anno del Serpente di Legno. Cosa significa? Come funziona l'oroscopo cinese e chi sarà fortunato in questo nuovo anno?

I segni nell’oroscopo cinese

Se il nostro oroscopo segue una tradizione solare, in Cina la misurazione del tempo segue i cicli della luna e quelli di Giove. Noi abbiamo segni diversi a secondo del mese in cui siamo nati. In Cina invece ogni anno è dominato da un segno diverso. Come sono i segni cinesi? Sono rappresentati da un animale: il Topo, la Scimmia, il Drago e così via. Ad ogni anno, che ricordiamo ad esempio inizia il 29 gennaio, corrisponde un segno, quindi un animale diverso.

Cosa significa il serpente di legno

Il Serpente nel Capodanno cinese è simbolo di rinnovamento, trasformazione e desiderio di cambiamento. Nello zodiaco cinese inoltre, ad ogni animale viene associato a un particolare elemento (Legno, Acqua, Metallo, Fuoco e Terra). Il 2025 quindi sarà dominato dall’unione del Serpente, misterioso e intuitivo, e del Legno, l’elemento vivo che rappresenta crescita, saggezza e concretezza. Chi sarà fortunato nel 2025 secondo l’oroscopo cinese?

