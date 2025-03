Paolo Fox, l’oroscopo di Aprile 2025: le previsioni del nuovo mese segno per segno

Come ogni mese, anche per il mese di aprile 2025, il noto astrologo Paolo Fox ha svelato le sue previsioni dell’Oroscopo segno per segno. Si tratta di un appuntamento imperdibile per tutti coloro che sono appassionati di astrologia e soprattutto che credono nelle previsioni del noto astrologo. (Continua…)

Chi è Paolo Fox

Paolo Fox, nato a Roma il 5 febbraio 1961, è un rinomato astrologo italiano, noto per le sue accurate previsioni astrologiche. La sua passione per l’astrologia è emersa fin dall’adolescenza, portandolo a intraprendere una carriera che lo ha reso una figura di spicco nel panorama mediatico italiano. Negli anni ’90 ha iniziato a collaborare con diverse emittenti radiofoniche e televisive, tra cui Radio Deejay e Rai Radio 2, consolidando la sua reputazione come esperto del settore. Dal 1997, le sue previsioni sono diventate un appuntamento fisso per molti italiani, grazie alla partecipazione a programmi come “I Fatti Vostri” su Rai 2 e alla sua rubrica su Latte e Miele. Ogni mese, Paolo Fox svela le previsioni dell’Oroscopo segno per segno e anche per il mese di aprile 2025 non potevano mancare i suoi pronostici. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)