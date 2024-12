Nel 2025 Giove si troverà, per i primi sei mesi, nella seconda e nella terza decade del segno dei Gemelli, mentre il 9 giugno passerà nel segno del Cancro dove resterà per i successivi 13 mesi. Non bisogna poi dimenticare di considerare anche la sosta di Marte in Cancro, nei mesi di gennaio e febbraio, e a quella di Saturno, ancora nel segno dei Pesci.