Ora legale 2025, quando torna: le conseguenze e come adeguarsi

Ora legale 2025. Presto le giornate torneranno ad allungarsi. Tra poco più di un mese, le lancette dei nostri orologi verranno spostate un’ora avanti. Il cambio dell’ora comporterà ovviamente alcuni cambiamenti per il nostro organismo. Come sempre, infatti, ci sono i pro e i contro in merito all’ora legale. La discussione è tuttora aperta tra chi sostiene che l’ora legale va ad impattare positivamente sull’ambiente e sul sistema energetico e chi invece preferisce restare con l’orario solare. (Continua…)

Cos’è l’ora legale

L’ora legale è la convenzione di spostare avanti di un’ora le lancette degli orologi di uno Stato per sfruttare meglio l’irradiazione del sole durante il periodo estivo. Al contrario, l’ora solare si riferisce all’orario statale usato durante il periodo invernale, quando esso coincide con quello del meridiano del fuso orario di riferimento. In alcuni paesi l’ora solare è di fatto sospesa e si adotta l’ora legale per tutto l’anno. In molti paesi, l’ora legale è chiamata anche “orario estivo”. Tra poco più di un mese tornerà l’ora legale nel nostro paese. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)