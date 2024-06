Open Halle doppio Italia campione con Bolelli e Vavassori. Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono il titolo in doppio battendo i padroni di casa Kevin Krawietz e Tim Puetz con il punteggio di 7-6 7-6 in un’ora e 43 minuti di gioco. Si tratta del secondo titolo nel 2024 per la coppia azzurra, che a febbraio aveva trionfato in quel di Buenos Aires sulla terra rossa.