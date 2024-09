Omicidio Pierina Paganelli, arriva la decisione del tribunale su Dassilva

Ci sono aggiornamenti sulle indagini per l’omicidio di Pierina Paganelli, e in particolare, sulle sorti di Louis Dassilva: l’uomo attualmente iscritto nel registro degli indagati e accusato del fatto. (Continua a leggere dopo la foto…)

Omicidio di Pierina Paganelli: gli sviluppi

Louis Dassilva, 34 anni, è sotto inchiesta ed è ora l’unico accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni trovata senza vita nell’edificio di via del Ciclamino a Rimini. La vicenda risale allo scorso ottobre, quando la pensionata fu trovata uccisa da 29 coltellate nel garage de condominio, e da allora gli inquirenti hanno lavorato senza sosta per far luce sull’accaduto. La dinamica è apparsa subito più complessa da sbrogliare: nel quadro di indagine sono state inserite le persone che conoscevano Pierina Paganelli e che facevano parte della sua vita tra cui familiari e amici. (Continua a leggere dopo la foto…)

Louis Dassilva in detenzione cautelare

Fin dalle prime ricerche era emersa la presunta relazione extraconiugale della nuora della vittima con il suo vicino di casa, Louis Dassilva (anche lui sposato). L’ipotesi degli inquirenti era quella che l’uomo potesse aver cercato di eliminare Pierina Paganelli (probabilmente a conoscenza dei fatti) per non far venire allo scoperto la relazione. L’impianto accusatorio, basato su questa teoria, ha portato alla a detenzione cautelare in carcere per il trentaquattrenne senegalese. Tuttavia, ora è arrivata la notizia della decisione del tribunale in merito alla custodia di Louis Dassilva.

