Oliviero Toscani, l’amore per la moglie e i sei figli: chi sono e cosa fanno

Si è spento oggi, all’età di 82 anni, Oliviero Toscani dopo aver lottato a lungo contro una grave forma di malattia, l’amiloidosi. Toscani è morto presso l’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno, dove era ricoverato. Ha dedicato tutta la sua vita, oltre che al lavoro, anche alla sua famiglia, alla moglie e ai suoi sei figli. (Continua…)

Chi è Oliviero Toscani

Oliviero Toscani nasce a Milano nel 1942 da Fedele Toscani, fotoreporter del Corriere della Sera, e Dolores Cantoni. È proprio il padre a trasmettersi la passione per la fotografia. Pubblica la prima foto per il Corriere all’età di 14 anni, ritraendo Rachele Mussolini durante la tumulazione del Duce a Predappio. Si diploma in fotografia e inizia quasi subito a lavorare per le pubblicità, in primis per l’Algida. In seguito lavora per riviste importanti come GQ, Elle, o Vogue. Ha legato gran parte della sua carriera a Benetton, per il quale ha ricoperto anche il ruolo di direttore artistico di Fabrica. Il suo impegno è diminuito dopo che gli è stata diagnosticata la malattia. (Continua…)

La malattia

Nel giugno del 2023 ad Oliviero Toscani è stata diagnosticata l’amiloidosi, ma la notizia è stata resa pubblica solo nell’agosto 2024. Si tratta di una malattia caratterizzata dalla deposizione in sede extracellulare di materiale proteico a ridotto peso molecolare e insolubile, detto amiloide, per la proprietà simile a quella dell’amido di reagire con lo iodio. Dopo la diagnosi, il fotografo ha dichiarato di aver perso motivazione e voglia di vivere a causa di tutti i limiti imposti dalla malattia. Anche la moglie ha reagito male alla notizia della malattia, come rivelato da lui stesso al Corriere. Toscani ha dedicato gran parte della sua vita alla moglie e ai suoi figli. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)