Altri sport. Olimpiadi Parigi, quando gioca l'Italvolley maschile: il calendario. I Giochi della XXXIII Olimpiade, informalmente noti come Parigi 2024, si terranno a Parigi, in Francia, dal 26 luglio all'11 agosto 2024, a 100 anni esatti dall'ultima volta che la città ha ospitato l'evento. Parigi diventerà la seconda città, dopo Londra (1908, 1948 e 2012), a ospitare per tre volte i Giochi olimpici estivi, dopo le edizioni del 1900 e 1924. Dopo aver centrato la qualificazione olimpica tramite ranking mondiale FIVB, l'Italvolley maschile è ormai pronta all'avventura a Cinque Cerchi. L'Italia sfiderà infatti Brasile, Egitto e Polonia nel Girone B del torneo.

Il torneo di pallavolo maschile alle Olimpiadi di Parigi inizierà sabato 27 luglio e si concluderà sabato 10 agosto, con la finale per la medaglia d’oro in programma dalle ore 13:00 (del 10 agosto). Tutte le partite saranno visibili in LIVE-Streaming su Discovery+, mentre i match dell’Italia verranno trasmessi anche in diretta TV su Eurosport 1 o 2. Gli orari della Italvolley nello specifico: Sabato 27 luglio 2024, ore 13:00, a Parigi: Italia – Brasile; Martedì 30 luglio 2024, ore 09:00, a Parigi: Italia – Egitto e Sabato 3 agosto 2024, ore 17:00, a Parigi: Polonia – Italia. Se l’Italia superasse il girone andrebbe a giocare i quarti di finale nella giornata del 5 Luglio 2024. La semifinale si giocherà il 7 Luglio e la finale il 10. Finale terzo e quarto posto il 9 Luglio.