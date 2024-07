Olimpiadi Parigi Jasmine Paolini inizia in modo brillante la sua avventura al torneo olimpico. Dopo il successo a Roland Garros e il secondo posto a Wimbledon, l’azzurra affronta Ana Bogdan vincendo con un punteggio di 7-5, 6-3. Nonostante un inizio difficile in cui si trova sotto di un break nel primo set, Paolini riesce a rimontare e a dominare il match. Ora, al secondo turno, dovrà vedersela con la vincitrice tra Linette e Andreeva, confermandosi come una delle principali candidate per una medaglia nel tennis italiano.

L’azzurra, reduce dal secondo posto a Wimbledon, impiega 1 ora e 40 minuti per superare la romena Ana Bogdan, che sperava in un colpaccio iniziale. Con un doppio break, Bogdan si porta sul 4-1 e sembra aver ipotecato il primo set, ma la reazione dell’italiana è veemente, raggiungendo il 4-4. In difficoltà, Bogdan annulla un set point sul 5-4, ma cede nel dodicesimo game: 7-5 per Paolini. Jasmine parte fortissimo anche nel secondo set, salendo sul 3-1, annullando una palla break e arrivando a tre break point per il 5-1. La numero 96 della classifica WTA resiste, ma Paolini chiude il match sul 7-5, 6-3. L’azzurra, numero 5 al mondo e principale speranza di medaglia per l’Italia nel tennis, accede così al secondo turno, dove affronterà la vincitrice tra la polacca Magda Linette e la russa Mirra Andreeva.