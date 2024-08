Home | Olimpiadi, tennis: niente finale per Musetti, Djokovic troppo forte

Olimpiadi Musetti fuori con Djokovic, ora punta al bronzo. Lorenzo Musetti ha cercato di resistere alla forza di Novak Djokovic, ma nonostante i problemi fisici del serbo, è stato costretto a cedere a un passo dalla finale delle Olimpiadi di Parigi 2024. Sul campo in terra rossa del Roland Garros, il ventiduenne di Carrara è stato sconfitto in semifinale con un punteggio di 6-4, 6-2, dopo due ore di gioco.

Nonostante il toscano abbia mostrato alcuni brillanti momenti di gioco, non è stato sufficiente per raggiungere la finale per il bronzo, dove ora affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime. Nel frattempo, Djokovic si prepara a una sfida affascinante contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, con l’obiettivo di conquistare l’oro, il trofeo che manca nel suo ricco palmares.

“Credo sia la prima volta nel mio sport che c’è una seconda chance così ravvicinata. L’importante sarà dare tutto domani perché voglio aggiungere una medaglia al medagliere italiano. Domani è forse la partita più importante della mia carriera”, ha dichiarato Lorenzo Musetti subiro dopo la semifinale olimpica a Parigi.