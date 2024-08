Bruni e Molinarolo in finale nel salto con l’asta. Roberta Bruni, che ha il primato italiano all’aperto nel salto con l’asta femminile, insieme a Elisa Molinarolo, detentrice del record indoor, hanno entusiasmato la mattinata di atletica italiana alle Olimpiadi di Parigi. Hanno ottenuto una storica qualificazione alla finale delle 12 donne, in programma mercoledì 7 agosto alle 19:00, in una specialità in cui nessuna italiana aveva mai raggiunto tale traguardo prestigioso. Il loro exploit è stato segnato da una serie spettacolare, entrambe hanno superato 4.20, 4.40 e 4.55 al primo tentativo. (foto: Fidal.it)