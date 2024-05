Olimpiadi 2024 staffetta 4×100 femminile azzurra qualificata. Dopo l’esibizione di successo di Jacobs & Co., anche la squadra femminile italiana di staffetta 4×100 metri ha brillato alle World Relays di Nassau. Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Irene Siragusa (subentrata all’ultimo minuto per Anna Bongiorni) e la debuttante Arianna De Masi hanno conquistato la vittoria nella prima serie dei ripescaggi, garantendosi uno dei sei ambiti posti per le Olimpiadi di Parigi 2024 con un tempo di 42″60.

L’Italia, con il miglior tempo tra le tre serie, si è unita a Costa D’Avorio, Nigeria, Giamaica, Svizzera e Trinidad e Tobago tra le nazioni qualificate, ampliando il pool delle squadre già qualificate. Al contrario, la squadra mista italiana 4×400 metri, composta da Lapo Bianciardi, Anna Polinari, Riccardo Meli e con Alice Mangione nell’ultima frazione, non è riuscita a competere per i primi due posti necessari nella propria serie, chiudendo in quarta posizione con un tempo di 3’16″47. L’Italia mantiene una remota possibilità di qualificazione tramite il ranking mondiale, ma questa sarà valutata solo alla fine di giugno.