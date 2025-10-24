Olimpia Milano-Venezia: statistiche e quote in Serie A Basket

Il campionato di Serie A di basket propone una delle sfide più attese: Olimpia Milano contro Venezia. L’incontro è in programma domenica 26 ottobre presso il Mediolanum Forum di Assago, con palla a due fissata alle ore 16:00. Entrambe le squadre arrivano a questa partita dopo impegni europei complicati e un avvio di stagione in campionato caratterizzato da risultati altalenanti. In questo articolo analizziamo le principali statistiche, le quote disponibili e alcuni numeri interessanti che accompagnano l’evento.

Analisi dell’evento: Olimpia Milano-Venezia, sfida di alta classifica

La partita tra Olimpia Milano e Venezia rappresenta uno dei big match della giornata di Serie A. Entrambe le squadre si presentano con identico percorso in campionato, avendo ottenuto due vittorie e una sconfitta ciascuna. Milano, dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana, ha subito una battuta d’arresto all’esordio contro Tortona, per poi tornare subito al successo nelle gare successive. La formazione allenata da Ettore Messina è reduce da una prestazione opaca in Eurolega, con la quarta sconfitta in sei partite, l’ultima subita contro Valencia. Anche Venezia vive un momento simile: in campionato ha raccolto gli stessi punti dei milanesi, mentre in Eurocup ha ottenuto una sola vittoria e tre sconfitte, compresa quella più recente contro il Cluj in Romania dopo un over-time combattuto.

Statistiche comparative: forma recente e precedenti a confronto

Analizzando le ultime uscite delle due squadre, emergono alcune similitudini nel rendimento:

Olimpia Milano ha vinto la Supercoppa ma in Eurolega conta 2 vittorie e 4 sconfitte.

ha vinto la ma in conta 2 vittorie e 4 sconfitte. In Serie A , Milano ha perso all’esordio con Tortona ma ha poi collezionato due successi consecutivi.

, Milano ha perso all’esordio con ma ha poi collezionato due successi consecutivi. Venezia ha lo stesso score in campionato (2 vittorie e 1 sconfitta).

ha lo stesso score in campionato (2 vittorie e 1 sconfitta). In Eurocup, Venezia ha ottenuto un solo successo e ben tre sconfitte, l’ultima ai tempi supplementari contro il Cluj.

I precedenti tra le due formazioni sono spesso caratterizzati da grande equilibrio e partite dall’esito incerto. Entrambe puntano a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica, con importanti obiettivi stagionali sia sul fronte nazionale che europeo.

Quote principali e mercati disponibili per Milano-Venezia

Per chi è interessato ai dati delle quote, i bookmakers propongono una leggera preferenza per i padroni di casa dell’Olimpia Milano, forti anche del fattore campo al Mediolanum Forum. Il successo dei milanesi viene generalmente quotato a valori inferiori rispetto a quello degli ospiti, rispecchiando la maggiore competitività della rosa a disposizione di Ettore Messina. Tuttavia, il rendimento altalenante di entrambe le squadre, specialmente nelle coppe europee, suggerisce che la gara possa essere più equilibrata di quanto le quote pre-partita indichino.

Oltre all’esito finale, sono disponibili numerosi mercati statistici legati ai punti segnati, ai margini di vittoria e alle prestazioni individuali dei giocatori principali come Guduric, Leday e Bolmaro per Milano, e Wiltjer, Parks e Cole per Venezia. Questi mercati permettono agli appassionati di seguire con attenzione anche i dati in tempo reale durante il match.

Tendenze e curiosità numeriche sulla sfida

Alcuni dati interessanti emergono dall’analisi delle statistiche recenti:

Olimpia Milano ha mostrato una difesa solida in campionato, concedendo raramente oltre 80 punti agli avversari.

ha mostrato una difesa solida in campionato, concedendo raramente oltre 80 punti agli avversari. Entrambe le squadre hanno dimostrato capacità di reazione dopo le sconfitte, tornando spesso subito al successo.

La presenza di giocatori di esperienza come Leday e Cole può risultare determinante nei finali punto a punto.

e può risultare determinante nei finali punto a punto. Il fattore campo del Mediolanum Forum è spesso decisivo negli scontri diretti.

Questi elementi contribuiscono a rendere la sfida tra Olimpia Milano e Venezia uno degli appuntamenti più interessanti dell’attuale giornata di Serie A.

In conclusione, Olimpia Milano–Venezia si presenta come una partita dal grande equilibrio, con entrambe le formazioni alla ricerca di conferme dopo un avvio di stagione altalenante. Le statistiche e le quote dei bookmakers rispecchiano questa incertezza, promettendo un match ricco di spunti interessanti sia per gli appassionati di basket che per chi segue l’andamento dei dati sportivi.