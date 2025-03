Home | L’Olimpia Milano va a Madrid, serve l’impresa per continuare a sperare

L’Olimpia Milano affronta stasera il Real Madrid alla Movistar Arena (palla a due alle 20:45) in un match che si preannuncia decisivo per le speranze europee della squadra di Ettore Messina. I biancorossi, quasi al completo (out solo Nebo), aprono così un durissimo doppio turno di Eurolega che si concluderà giovedì al Forum contro il Barcellona.

Real Madrid-Olimpia Milano | Le probabili e dove vederla in tv https://t.co/92rBoOCKQU — Sportando Italia (@SportandoIT) March 25, 2025

I precedenti non sorridono ai milanesi: solo due successi nella capitale spagnola, il primo nel 2003/2004 in Eurocup (62-61), il secondo nel 2020/2021 in Eurolega con l’80-74 firmato da Sergio Rodriguez e Malcolm Delaney. Quella squadra arrivò fino alle Final Four di Colonia, un traguardo che oggi sembra lontano, ma che Milano sogna ancora di raggiungere.

Coach Messina ha analizzato le insidie della partita: “Il Real Madrid sta attraversando un momento molto positivo, soprattutto i suoi giocatori più esperti stanno alzando il livello. Ovviamente, la presenza di Tavares condiziona ogni partita sui due lati del campo. Per fronteggiarlo, dovremo usare con fiducia le nostre caratteristiche”.

Proprio la presenza del centro capoverdiano sarà il principale ostacolo per Milano, che dovrà trovare soluzioni alternative per limitare il suo dominio a rimbalzo e nel pitturato. L’assenza di Nebo complica ulteriormente i piani, ma la squadra ha già dimostrato di poter battere il Real, come successo lo scorso 7 novembre al Forum (85-76), con una grande prestazione della coppia Dimitrijevic-Mannion.

Olimpia Milano, con il Real è un dentro o fuori

Anche il Real Madrid ha molto in gioco nelle ultime quattro giornate di Eurolega, tutte contro avversarie dirette. Dopo Milano, i blancos voleranno a Belgrado per affrontare la Stella Rossa, poi ospiteranno il Paris prima di chiudere ancora in Serbia contro il Partizan.

Coach Chus Mateo è concentrato sulla sfida di stasera: “Lotteremo e combatteremo senza pensare alla prossima partita: dovremo affrontarle una alla volta. Milano? È una grande squadra con giocatori di qualità come Mirotic, Leday, Shields, Causeur e Bolmaro”. Il Real recupera Facundo Campazzo, rimasto a riposo domenica contro Malaga, mentre resta in dubbio Bruno Fernando, uscito per un problema alla coscia.

Per l’EA7 sarà una prova di forza e carattere. Se Milano riuscirà a ripetere la prestazione dell’andata, sfruttando il talento di Mirotic e l’esperienza di Shields, potrà giocarsi le sue carte. Servirà una prestazione da “Real Olimpia” per ribaltare i pronostici e tenere vivo il sogno europeo.

Leggi anche: