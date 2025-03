A marzo 2025, l’Eurolega entra nella sua fase cruciale, con le squadre più forti del continente che lottano per un posto ai playoff. Alcune formazioni stanno dominando la stagione grazie a roster profondi, gioco corale e individualità di spicco. Quali sono le squadre più in forma in questo momento? Chi sta imponendo il proprio ritmo con vittorie convincenti e prestazioni straordinarie? Andiamo a scoprire le formazioni che stanno lasciando il segno. Dai giganti tradizionali alle sorprese della stagione, scopriamo chi sta facendo la differenza e quali club potrebbero arrivare fino in fondo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Barcellona

Il Barcellona occupa attualmente la quinta posizione nella classifica generale dibattendo lo Zalgiris (82-70). Una partita in cui Darío Brizuela è salito in cattedra per porre fine alla resistenza della squadra lituana con l’aiuto di Anderson (16). La squadra di Peñarroya, pur senza giocare una partita brillante, è riuscita a vincere la partita e a tornare in posizione di play-off diretto (17-13). Le zone calde della classifica sono un calderone di tensione. I catalani hanno lo stesso rate di v/s di Stella Rossa, Paris Fc e Bayern Monaco. A quattro partite dalla fine il Barcellona è in un’ottima posizione è vede la possibilità di accedere direttamente ai play-off come concreta.

Come riportato da AS, il coach Peñarroya ha dichiarato che non penserà alla classifica “fino alle ultime due partite”, poiché le prossime settimane saranno “una corsa a distanza” a causa del “terribile equilibrio” nella competizione. “Dobbiamo essere concentrati e avere la massima ambizione, concentrazione e sforzo fisico e mentale, come stiamo facendo. La competizione ci impone di andare al limite“, ha detto.

Monaco

Con 18 vittorie e 12 sconfitte il Monaco è attualmente quarto nella classifica generale dell’Eurolega. Il successo ottenuto alla Salle Gaston Medecin di Monaco contro il Fenerbahce di Jasikevicius nel big game della 30a giornata è stato fondamentale in vista del rush finale. In una partita tra due pretendenti per il titolo finale, hanno vinto i francesi trascinati da Mike James (29 punti con 5/8 da tre punti).

Alla sua quarta stagione in EuroLeague, il Monaco oggi è ormai una delle squadre più vincenti della competizione. Ha raggiunto i playoff in tutte e tre le stagioni e le Final Four nel 2023. Anche in questa stagione i monegaschi sono in ottima forma e intenzionati a tornare alle Final Four dopo un anno di assenza. Il direttore generale del Monaco, Oleksiy Yefimov, ha confermati le grandi ambizioni del club: “Il nostro obiettivo principale rimane l’EuroLeague e siamo impegnati a garantire una presenza a lungo termine nella competizione, compresi i piani per l’acquisizione di una licenza pluriennale. Puntiamo a continuare la nostra traiettoria ascendente consolidando la nostra posizione in EuroLeague e migliorando le nostre infrastrutture“.

Panathinaikos

19 vittorie e 11 sconfitte: il Panathinaikos è terzo in classifica e con un piede già ai play-off. I greci sono tornati alla vittoria nell’ultimo turno – valido per la trentesima giornata – contro l’Alba Berlino. A guidare i vincitori è stato il leader Jerian Grant, che ha segnato 19 punti. Bene anche Wenyen Gabriel con 13 punti, 8 rimbalzi e 4 blocchi, mentre Kendrick Nunn ha segnato 18 punti e 13 punti il ‘rinato’ Brown, che ha anche segnato una tripla decisiva. Nella prossima “settimana del diavolo” dell’Eurolega, il Panathinaikos affronterà prima il Maccabi Tel Aviv a Belgrado (26/03, 21:05), e poi ospiterà Parigi a OAKA (28/03, 21:15).

Nonostante la vittoria conquistata, il coach Ergin Ataman ha espresso la sua preoccupazione per la prestazione della squadra, soprattutto per quanto riguarda la statistica dei tiri da tre punti. A complicare ulteriormente la situazione si sono aggiunti anche gli infortuni di due top player come Osman e Papapetrou. Il primo ha già iniziato le cure per il suo problema alla caviglia, mentre il secondo è stato trasportato in ospedale per una risonanza magnetica. Sui prossimi impegni coach Ataman si è così espresso: “Da un lato siamo i campioni e dall’altro stiamo cercando di migliorare uno dei giocatori più promettenti del basket greco. Naturalmente, ora la partita è finita e inizierà una settimana importante. Abbiamo molti infortuni, ma non cerchiamo scuse. Ci aspettano partite assolutamente da vincere“.

Fenerbahce

Nonostante l’ultima sconfitta rimediata contro il Monaco, il Fenerbahce rimane nelle zone altissime della classifica. Con 20 vittorie e 10 sconfitte, i turchi sono la seconda squadra dell’Eurolega finora e una delle maggiori favorite per il titolo finale. Manca solamente una vittoria alla squadra allenata da Jasikevicius per qualificarsi aritmeticamente ai play-off. I Blues Yellow-Navy giocheranno tre delle ultime quattro partite rimanente spinti dal supporto dei loro tifosi a Istanbul.

Olympiacos

L’Olympiacos è la capolista di questa Eurolega. 22 vittorie, solo 8 sconfitte e play-off già conquistati nonostante l’ultima sconfitta rimediata al SEF per 73-81 contro la Stella Rossa. Coach Georgios Bartzokas ha le idee chiare sugli obiettivi della squadra: “Dobbiamo solo convincere i giocatori che quando giochiamo insieme, sia in difesa che in attacco, siamo invincibili. Questo è ciò in cui credo. Siamo motivati e desiderosi di chiudere l’EuroLega con il maggior numero di vittorie possibile per avere la migliore posizione“.

