Olimpia-Hapoel: statistiche, trend e quote Eurolega 2025

La sfida di Eurolega tra Olimpia Milano e Hapoel Tel Aviv accende i riflettori del basket europeo. In programma per il 20 novembre 2025, questa partita rappresenta un banco di prova cruciale per entrambe le formazioni: da una parte la voglia dei biancorossi di confermare il proprio momento positivo, dall’altra la determinazione della capolista israeliana, reduce da una serie di prestazioni convincenti. Il match si terrà a Milano e promette spettacolo, intensità e numeri interessanti da analizzare.

Un evento attesissimo tra due protagoniste dell’Eurolega

L’incontro tra Olimpia Milano e Hapoel Tel Aviv si preannuncia come uno dei più avvincenti del calendario europeo. La squadra allenata da Ettore Messina, con otto vittorie su undici gare e una striscia aperta di quattro successi consecutivi, affronta una formazione che guida la classifica dopo aver trionfato in Eurocup la scorsa stagione. La posta in palio è alta e la pressione, soprattutto sugli uomini di casa, è notevole. La formazione israeliana, inoltre, arriva a Milano reduce dalla vittoria nel derby contro il Maccabi, mostrando una solidità e un entusiasmo che la rendono avversario temibile. Tuttavia, in casa Olimpia c’è consapevolezza delle proprie qualità e della necessità di un approccio coraggioso e coeso: come sottolineato da coach Messina, “avremo bisogno di giocare una partita fatta di coraggio, coesione e ritmo, contando anche sull’aiuto della nostra gente”.

Statistiche a confronto: rendimento stagionale e precedenti

Analizzando i numeri delle due squadre emergono dati significativi che aiutano a comprendere la portata della sfida. Ecco alcuni punti chiave:

Olimpia Milano : 8 vittorie in 11 gare in Eurolega, con una striscia aperta di quattro successi consecutivi.

: 8 vittorie in 11 gare in Eurolega, con una striscia aperta di quattro successi consecutivi. Hapoel Tel Aviv : prima in classifica, con una media realizzativa di 90,9 punti a partita, seconda sia nel tiro da due che nel tiro da tre.

: prima in classifica, con una media realizzativa di 90,9 punti a partita, seconda sia nel tiro da due che nel tiro da tre. I precedenti storici tra le due squadre sono rari: si tratta di un confronto che manca da oltre cinquant’anni, accrescendo l’attesa e la curiosità degli appassionati.

L’Hapoel vanta un trend di 7-1 nelle partite in cui supera gli 85 punti segnati e un perfetto 5-0 quando il punteggio supera quota 95. Tuttavia, la squadra israeliana ha mostrato vulnerabilità quando è stata contenuta sotto gli 80 punti.

Quote principali e mercati disponibili per la sfida

I bookmaker propongono quote che riflettono l’equilibrio e la tensione di questo confronto. Anche senza addentrarsi nei tecnicismi, è possibile individuare alcuni mercati principali su cui si concentra l’interesse:

Vittoria Olimpia Milano : favorita leggermente dalla quota di fattore campo, ma con margini ridotti considerata la forza offensiva degli ospiti.

: favorita leggermente dalla quota di fattore campo, ma con margini ridotti considerata la forza offensiva degli ospiti. Vittoria Hapoel Tel Aviv : la solidità e il talento dei leader israeliani spingono le quote verso valori simili a quelli dell’Olimpia, segno di una sfida aperta.

: la solidità e il talento dei leader israeliani spingono le quote verso valori simili a quelli dell’Olimpia, segno di una sfida aperta. Over/Under punti totali: dato l’alto ritmo dell’Hapoel e la necessità per Milano di reggere l’urto, il mercato sui punti totali segna soglie piuttosto elevate.

Le quote possono subire variazioni in funzione delle notizie dall’infermeria e delle eventuali assenze dell’ultima ora, fattori da monitorare fino a ridosso della palla a due.

Tendenze e curiosità numeriche della stagione

Oltre alle statistiche principali, alcune tendenze emergono con chiarezza:

Hapoel Tel Aviv ha vinto tutte le partite in cui ha superato i 95 punti segnati.

ha vinto tutte le partite in cui ha superato i 95 punti segnati. Le sconfitte degli israeliani sono arrivate solo quando la squadra è stata tenuta sotto gli 80 punti.

Olimpia Milano ha dimostrato grande capacità di adattamento, vincendo anche in condizioni di emergenza e contro avversari di alto livello come Olympiacos.

Le assenze pesano per entrambe le squadre: in casa Olimpia restano fuori Brown, Nebo e Diop, mentre sono in dubbio LeDay e Bolmaro. L’Hapoel, dal canto suo, dovrà fare a meno di Madar e Caboclo per infortuni di lunga durata, mentre Micic sarà della partita nonostante qualche problema fisico.

In conclusione, la sfida tra Olimpia Milano e Hapoel Tel Aviv offre spunti di grande interesse sia dal punto di vista tecnico che statistico. L’equilibrio dei numeri e le incertezze legate alle assenze rendono il match particolarmente aperto, confermando l’importanza dei dettagli e delle scelte tattiche per determinare l’esito finale.