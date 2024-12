Home | Nuoto, Mondiali in vasca corta: un’altra medaglia per l’Italia, Razzetti bronzo nei 400 misti

Nuoto, l’azzurro Alberto Razzetti ha regalato un’altra medaglia all’Italia ai Mondiali in vasca corta: è bronzo nei 400 misti. Prosegue il grande momento dell’Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta, in corso alla Duna Arena di Budapest. Per il ligure si tratta della quarta medaglia di questi campionati, la terza individuale, dopo i due argenti ottenuti nei 200 farfalla e nei 200 misti.

Alberto Razzetti è un grande Azzurro che dimostra costantemente un ottimo nuoto e vince medaglie. Complimenti🥈🥈🥉✨️

IG :federnuoto pic.twitter.com/DiCnqbo6Xu — ayumi🐬🩵 (@yu0604a) December 14, 2024

Una gara di resilienza per Razzetti

La finale dei 400 misti ha messo a dura prova le energie di Razzetti, reduce da numerosi impegni tra gare individuali e staffette. L’azzurro era partito forte, prendendo il comando nei primi 100 metri a delfino, ma ha ceduto nella frazione a dorso, lasciando spazio al russo Ilya Borodin (in gara sotto bandiera neutrale) e all’americano Carson Foster. Nonostante una buona rimonta nella frazione a rana, il distacco dai primi due è rimasto incolmabile.

L’oro è andato a Borodin, che ha chiuso in 3’56’’83, mentre Foster ha conquistato l’argento con un distacco di 62 centesimi dal vincitore. Razzetti ha chiuso al terzo posto, a due secondi esatti da Borodin, aggiungendo un’altra medaglia al suo straordinario bottino personale.

Italia protagonista a Budapest

Con il bronzo di Razzetti, il medagliere azzurro ai Mondiali di vasca corta sale a quota sette, confermando l’Italia come una delle nazioni più competitive in questa edizione. Tuttavia, la finale dei 100 farfalla maschili non ha portato gioie agli Azzurri: in una gara segnata dal record del mondo dello svizzero Noé Ponti (47’’71, nuovo primato sottratto a Caeleb Dressel), Piero Busa ha chiuso quarto in 49’’08, mentre Alessandro Stefanì si è piazzato settimo in 49’’29.

Il bilancio provvisorio

L’Italia continua a raccogliere risultati importanti, mostrando una squadra compatta e in grado di eccellere in diverse discipline. Le prestazioni di Razzetti rappresentano uno dei punti più alti di questa spedizione e alimentano le speranze per ulteriori successi nelle giornate a venire.

