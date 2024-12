Home | Nuoto, Mondiali in vasca corta: storico argento per Simona Quadarella nei 1500 stile libero

Nuoto Mondiali in vasca corta Simona Quadarella conquista la medaglia d’argento nei 1500 stile libero. La 25enne romana si conferma una delle stelle del nuoto italiano, conquistando l’argento nei 1500 stile libero ai Mondiali in vasca corta 2024. L’atleta azzurra ha chiuso la gara con un tempo straordinario di 15’30”14, centrando così la sua prima medaglia mondiale nella distanza in vasca da 25 metri.

SUPER QUADARELLA, ARGENTO NEI 1500 🥈🏊‍♀️🇮🇹



Simona chiude al secondo posto dietro solo l'imprendibile Gose e conquista così la medaglia d'argento ai Mondiali di Budapest#EurosportNUOTO #Swimming #Azzurri #Nuoto #AQUABudapest2024 #Quadarella pic.twitter.com/2BHN6F84SJ — Eurosport IT (@Eurosport_IT) December 13, 2024

Quadarella si è piazzata al secondo posto dietro la tedesca Isabel Gose, che ha dominato la competizione chiudendo in 15’24”69, tempo che le è valso l’oro. Entrambe le nuotatrici hanno gareggiato nella finale con i tempi d’ingresso più veloci, e i loro risultati hanno prevalso anche nella classifica combinata rispetto alle altre due finali, disputate in mattinata.

La competizione ha seguito un format inusuale: i piazzamenti finali sono stati determinati considerando i tempi ottenuti in tre finali separate. Questo ha portato a una situazione particolare per la russa naturalizzata francese Anastasia Kirpichnikova, che, pur arrivando terza nella stessa finale di Gose e Quadarella, non è salita sul podio. Il bronzo è andato infatti all’americana Jillian Cox, che ha nuotato con un tempo complessivo di 2”04 più veloce rispetto alla Kirpichnikova in un’altra delle finali.

Una giornata da incorniciare per l’Italia

L’argento di Simona Quadarella è stata la seconda medaglia di una giornata memorabile per l’Italia, arricchita dallo strepitoso oro della staffetta 4×50 stile libero mista. L’azzurra ha aggiunto un’altra prestigiosa tappa al suo già brillante palmarès, confermando di essere una delle protagoniste assolute del panorama mondiale del nuoto.

“È una gioia incredibile – ha dichiarato Quadarella – e un risultato che premia il lavoro di tanti anni. Il livello era altissimo, e questa medaglia significa tantissimo per me e per tutto il movimento italiano”.