Novità nel calcio “contro” i portieri che perdono tempo: la nuova regola, cambia anche il Var

L’International Football Association Board (IFAB) ha introdotto una modifica storica per contrastare le perdite di tempo nel calcio. A partire dal 1° luglio 2025, se un portiere tratterrà il pallone per più di otto secondi, la squadra avversaria non riceverà più un calcio di punizione indiretto, come accade oggi dopo sei secondi, ma un calcio d’angolo.

Nuova regola #Ifab contro i portieri, calcio d'angolo agli avversari per punire le perdite di tempohttps://t.co/i2QnrpYFcm pic.twitter.com/vUchSsLlqj — Napolicalcionews.it (@NCN_it) March 1, 2025

L’Ifab ha annunciato altre modifiche nel corso della sua 139ª Assemblea generale annuale, tenutasi a Belfast. Tra le principali novità:

Capitani unici interlocutori con l’arbitro: viene rafforzata la regola che limita ai soli capitani la possibilità di interagire con il direttore di gara, un esperimento già testato con successo a Euro 2024.



Novità per il Var: dalla Coppa del Mondo per Club 2025, in programma dal 14 giugno, l’arbitro potrà annunciare al pubblico le decisioni prese dopo una revisione video o un lungo controllo al monitor.



Bodycam per gli arbitri: l’Ifab ha appoggiato l’iniziativa della Fifa di continuare i test sulle telecamere indossate dagli arbitri, un esperimento già in corso nei campionati inglesi, per valutarne l’applicazione futura.

Queste misure mirano a migliorare la trasparenza e la fluidità del gioco, riducendo perdite di tempo e contestazioni. C’è anche un tentativo di apertura al pubblico per cercare di rendere più comprensibili le decisioni prese dopo i controlli Var, che tante polemiche hanno suscitato.

Anche se non è del tutto chiara la modalità: sembra strano che un arbitro prenda un microfono per spiegare ad alta voce le proprie decisioni, anche per questioni pratiche. Quanto tempo dovrà restare fermo il gioco dopo la concessione di un rigore o l’annullamento di un gol?

