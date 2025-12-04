Novara-Fenerbahçe: Statistiche e Quote Champions League 2024

Champions League di volley femminile accende i riflettori sul PalaIgor di Novara, dove oggi – giovedì 4 dicembre – le padrone di casa dell’Igor Gorgonzola Novara ospitano le turche del Fenerbahçe Istanbul. Il match, con fischio d’inizio alle ore 18, rappresenta l’evento di punta della giornata europea e mette in palio la testa della Pool B. La sfida non solo promette grande spettacolo tecnico, ma offre anche numeri e dati interessanti sui percorsi delle due squadre in questa stagione e nei precedenti scontri diretti.

Novara-Fenerbahçe: la sfida che vale la vetta della Pool B

L’incontro tra Novara e Fenerbahçe è determinante nella corsa al primato nel girone della Champions League. Attualmente, le turche guidano la Pool B grazie a una migliore differenza set, frutto di un netto 3-0 contro il Benfica. Le piemontesi, invece, hanno esordito con successo sul campo del Łódź (1-3). Il contesto vede le due squadre affrontarsi per la supremazia, con l’Italia e la Turchia che si confermano potenze del volley femminile europeo, come testimoniato anche dalla recente finale mondiale tra le rispettive nazionali. Il match è trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, NOW e DAZN, a testimonianza dell’interesse mediatico e sportivo che ruota attorno a questa partita.

Statistiche e precedenti: Novara mai sconfitta contro le turche

Un’analisi dei dati storici evidenzia come Novara abbia sempre avuto la meglio nei quattro precedenti disputati contro il Fenerbahçe in Champions League, incontri risalenti alle stagioni 2017-2018 e 2020-2021. L’ultimo successo casalingo europeo delle piemontesi risale alla semifinale di aprile 2023 contro l’Eczacıbaşı (3-2), con la centrale Sara Bonifacio e la regista Carlotta Cambi tra le protagoniste ancora presenti. Quest’ultima, in particolare, vanta la conquista della Champions League nella stagione 2015-2016, a riprova dell’esperienza nel roster di Lorenzo Bernardi. Le statistiche recenti confermano la buona forma delle azzurre, che hanno ripreso con determinazione la massima competizione continentale.

4 precedenti in Champions League: tutti a favore di Novara

Ultima vittoria interna europea: 3-2 all’Eczacıbaşı, semifinale 2023

Cambi: unica in rosa ad aver già vinto la Champions con Novara

Fenerbahçe: un roster stellare e ambizioni europee

Guidato dall’italiano Marcello Abbondanza, il Fenerbahçe Istanbul si presenta a Novara forte di una rosa tra le più complete d’Europa. Tra le principali interpreti spiccano le internazionali Melissa Vargas e Arina Fedorovceva, insieme alle nazionali turche Eda Erdem, Meliha Baladin e Gizem Orge. La presenza di Alessia Orro, campionessa olimpica e mondiale, potrebbe rappresentare un ulteriore valore aggiunto, anche se il suo impiego è da valutare dopo un recente infortunio. Il club gialloblù ha già conquistato la Supercoppa in questa stagione e vanta anche un titolo europeo in bacheca, a conferma di una tradizione vincente che trova ulteriore stimolo nel primato momentaneo in Pool B.

Coach Abbondanza: esperienza internazionale e conoscenza del contesto italiano

Stelle in campo: Vargas, Fedorovceva, Orro

Fenerbahçe: già vincitrice della Supercoppa 2023

Quote principali e curiosità statistiche della sfida

Le quote offerte dai principali bookmaker riflettono il grande equilibrio della sfida, con Novara leggermente favorita grazie al fattore campo e allo storico positivo nei confronti delle turche. Tuttavia, il Fenerbahçe arriva da una serie di vittorie convincenti e può contare su un attacco tra i più prolifici della competizione. Va sottolineato come entrambe le squadre abbiano abitudini vincenti sia in patria che in Europa, rendendo il risultato finale tutt’altro che scontato. Tra le curiosità numeriche, si segnala che Novara ha sempre vinto almeno un set negli ultimi dieci incontri casalinghi di Champions, mentre il Fenerbahçe ha chiuso sette delle ultime dieci partite europee con almeno due set di margine.

Squadra Quote vittoria Ultimi 5 match Champions Set vinti Novara 1.75 4 vittorie – 1 sconfitta 13 Fenerbahçe 2.05 5 vittorie – 0 sconfitte 15

Entrambe le squadre hanno sempre centrato almeno un successo nei recenti impegni europei e sono abituate a gestire la pressione delle grandi occasioni, confermando la qualità e la profondità dei rispettivi organici.

In conclusione, la sfida tra Novara e Fenerbahçe rappresenta un crocevia fondamentale per la stagione europea di entrambe le formazioni. Le statistiche e le quote raccontano di un confronto equilibrato, in cui dettagli e singole giocate potrebbero fare la differenza. L’attenzione è tutta puntata sul PalaIgor, pronto a vivere un’altra notte di grande volley europeo.