Norvegia-Estonia: statistiche, quote e numeri chiave del match

Norvegia e Estonia si affrontano giovedì 13 novembre 2025 alle ore 18:00 per una sfida decisiva nel girone I delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Allo Ullevaal Stadion di Oslo, i padroni di casa possono chiudere il discorso qualificazione con una vittoria, mentre per gli ospiti si tratta dell’ultima occasione per ottenere un risultato di prestigio.

Un match cruciale per la qualificazione della Norvegia

La partita tra Norvegia ed Estonia assume una valenza fondamentale nell’economia del girone I delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Dopo una campagna positiva, gli scandinavi possono garantirsi il pass per la fase finale già in questa giornata, evitando così di dover dipendere dagli altri risultati o dalla differenza reti. La vittoria per 3-0 ottenuta contro l’Italia nella giornata precedente ha rafforzato ulteriormente la posizione della squadra di Ståle Solbakken, mettendola nelle condizioni di potersi qualificare con un turno di anticipo. Per l’Estonia, invece, il cammino si chiude con questa trasferta: i baltici hanno raccolto 4 punti in tutto il girone e cercano una prestazione dignitosa per concludere il percorso. Anche un pareggio rappresenterebbe un risultato di rilievo dal punto di vista del morale, pur non incidendo sulla classifica finale.

Analisi delle statistiche: stato di forma e precedenti

Guardando alle statistiche delle due squadre, emergono differenze marcate:

Norvegia ha mostrato solidità difensiva e incisività offensiva, segnando in media oltre 2 gol a partita nelle ultime gare del girone.

ha mostrato solidità difensiva e incisività offensiva, segnando in media oltre 2 gol a partita nelle ultime gare del girone. Il successo netto contro l’Italia ha confermato la crescita della squadra, che vanta anche una delle migliori differenze reti del raggruppamento.

Estonia , invece, ha faticato sia in fase realizzativa sia difensiva, incassando diverse sconfitte e ottenendo una sola vittoria nel girone.

, invece, ha faticato sia in fase realizzativa sia difensiva, incassando diverse sconfitte e ottenendo una sola vittoria nel girone. Nel confronto diretto dell’andata, la Norvegia si era già imposta con autorevolezza, evidenziando il divario tecnico tra le due compagini.

La squadra allenata da Solbakken si affida ancora una volta ai suoi elementi chiave, a partire dall’attaccante Haaland, mentre l’assenza di Odegaard rappresenta l’unica nota negativa tra i padroni di casa. L’Estonia, guidata da Jurgen Henn, cerca invece di confermare i segnali positivi visti nel pareggio contro la Moldavia, puntando su una formazione compatta e alcune individualità interessanti come Sappinen e Kait.

Quote principali per Norvegia-Estonia: i dati dei bookmaker

Le quote offerte dai maggiori bookmaker fotografano chiaramente il pronostico sbilanciato a favore della Norvegia:

Esito Quota Vittoria Norvegia (1) 1,01 Pareggio (X) 18,00 Vittoria Estonia (2) 50,00

Un successo della formazione scandinava è dato praticamente per certo, mentre il segno X e soprattutto il colpo estone sono ritenuti altamente improbabili dai quotisti. Questo scenario riflette sia la differenza di valori tecnici sia la motivazione differente tra le due squadre, con la Norvegia in piena corsa qualificazione e l’Estonia già fuori dai giochi.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche del match

Alcuni dati interessanti emergono analizzando la stagione delle due selezioni:

La Norvegia ha sempre segnato almeno 2 gol nelle ultime 5 partite casalinghe delle qualificazioni.

ha sempre segnato almeno 2 gol nelle ultime 5 partite casalinghe delle qualificazioni. Il reparto offensivo norvegese è trainato dal giovane Aasgaard , autore di 5 reti in questa fase a gironi.

, autore di 5 reti in questa fase a gironi. Per l’ Estonia , il dato più significativo è la difficoltà in trasferta: la squadra non vince fuori casa da oltre un anno nelle competizioni ufficiali.

, il dato più significativo è la difficoltà in trasferta: la squadra non vince fuori casa da oltre un anno nelle competizioni ufficiali. Curiosità: la formazione baltica ha spesso adottato un atteggiamento più offensivo nelle situazioni di svantaggio, schierando diversi giocatori di spinta sugli esterni.

Questi trend suggeriscono una partita nella quale la Norvegia cercherà di imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti, mentre l’Estonia proverà a resistere puntando sulle ripartenze e sul gioco collettivo.

In conclusione, la sfida tra Norvegia ed Estonia rappresenta un momento chiave nelle qualificazioni mondiali: con i padroni di casa ampiamente favoriti sia dalle statistiche sia dalle quote, l’interesse resta alto soprattutto per la possibile conferma dei trend numerici e per verificare se l’Estonia riuscirà a chiudere il girone con una prestazione di carattere.