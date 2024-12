“Non vomitare”: attimi di panico durante il concerto della cantante italiana, accade l’impensabile (VIDEO)

Anna, la giovane rapper dell’album “Vera Baddie”, sta portando avanti il suo tour 2024 nei palazzetti. In ogni tappa succede sempre qualcosa, dall’incidente sexy al Fabrique di Milano, all’ultimo imprevisto vissuto insieme a un fan salito sul palco con lei per il concerto all’Atlantico. Un’occasione per azzerare la distanza tra lei e il pubblico e per rappare insieme sulle note dei suoi successi. Questa volta, però, è successo l’impensabile.

Attimi di panico durante il concerto

Il tour di Anna sta giungendo alla sua conclusione e i social nelle ultime ore sono stati invasi dai video dei suoi live. Non solo le versioni delle sue canzoni dal vivo, però, sono diventate super popolari sulle varie piattaforme. Sta diventando virale su TikTok un filmato che mostra un fan di Anna che sale sul palco durante uno dei suoi spettacoli e talmente tanta è l’emozione che ha iniziato a sentire i conati di vomito. Anna si avvicina al ragazzo per mostrare a tutti la collana che indossa quando, tutto d’un tratto, lui si piega in avanti e si mette la mano davanti la bocca. Anna subito si sposta “Ti prego non vomitare, ho l’ematofobia”.

