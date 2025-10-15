Nissa-Savoia: statistiche, trend e quote top Serie D

Domenica prossima, al Tomaselli di Caltanissetta, andrà in scena una delle partite più attese del girone I di Serie D: Nissa contro Savoia. Si tratta di una sfida d’alta classifica tra due formazioni che puntano apertamente al salto tra i professionisti. Il match, che inizierà nel pomeriggio, è già considerato uno dei più importanti della stagione, soprattutto alla luce della posizione in classifica e delle ambizioni dichiarate dalle due società.

Una sfida che vale il vertice del Girone I di Serie D

La partita tra Nissa e Savoia sarà cruciale per determinare gli equilibri al vertice della classifica. La Nissa, guidata dal presidente Luca Giovannone, è una delle quattro vice capolista, a un solo punto dalla vetta. Dopo un importante mercato estivo, che ha portato a Caltanissetta giocatori di grande esperienza come Kragl, Palermo, Terranova e Rapisarda, oltre ai confermati Diaz, Rotulo e il capitano Agnello, la squadra si presenta con rinnovate ambizioni. Il tecnico Raffaele Di Napoli ha sottolineato l’importanza di questa gara, ricordando che servono ancora tempo e lavoro per trasformare il gruppo in una vera squadra vincente, vista la presenza di ben venti nuovi giocatori in rosa.

Forma attuale e precedenti delle due squadre

Il Savoia arriva al big match nel ruolo di unica imbattuta del girone. La formazione campana, allenata da Catalano e costruita dal direttore sportivo Mazzei, può vantare un percorso di tre vittorie e quattro pareggi nelle prime sette giornate. La solidità difensiva è uno dei punti di forza principali: sono soltanto quattro i gol incassati fino ad ora, un dato che conferma l’attenzione e la compattezza della retroguardia.

Nissa : quattro vice capolista a un punto dalla vetta

: quattro vice capolista a un punto dalla vetta Savoia : imbattuto, tre vittorie e quattro pareggi

: imbattuto, tre vittorie e quattro pareggi Difesa del Savoia : solo 4 reti subite

: solo 4 reti subite Mercato di spessore per entrambe le squadre

Il Savoia è reduce da undici anni lontano dal professionismo e, spinto dal coinvolgimento del Principe Emanuele Filiberto di Savoia, sogna il ritorno in Serie B in cinque-sei anni. Tra i giocatori di maggior rilievo figurano Ledesma e gli attaccanti Favetta, Umbaca e Munoz.

Quote principali e mercati disponibili per Nissa-Savoia

Le quote dei principali bookmakers, pur non essendo indicate nel dettaglio, rispecchiano l’equilibrio e l’alta posta in palio per la gara. L’imbattibilità del Savoia potrebbe rendere interessante la quota relativa al pareggio, mentre la Nissa, forte del fattore campo e della spinta del pubblico, viene considerata leggermente favorita dagli operatori di settore. La presenza di diversi giocatori di qualità nelle due formazioni lascia inoltre prevedere una partita aperta sia alle soluzioni offensive che a quelle difensive.

Esito Finale Trend Vittoria Nissa Lieve favore del campo Pareggio Quota interessante, Savoia imbattuto Vittoria Savoia Valore su solidità difensiva ospite

Ulteriori mercati potrebbero riguardare il numero di reti segnate, dato l’equilibrio tra i reparti offensivi e difensivi delle due squadre.

Tendenze e curiosità numeriche: imbattibilità e progetti ambiziosi

Oltre ai dati di classifica, la partita offre alcune tendenze interessanti dal punto di vista statistico:

Savoia è l’unica squadra ancora imbattuta nel girone I.

è l’unica squadra ancora imbattuta nel girone I. La difesa del Savoia è la meno battuta, con solo 4 gol subiti.

è la meno battuta, con solo 4 gol subiti. Nissa ha cambiato profondamente volto rispetto alla scorsa stagione, inserendo ben 20 nuovi elementi in rosa.

ha cambiato profondamente volto rispetto alla scorsa stagione, inserendo ben 20 nuovi elementi in rosa. Il coinvolgimento di figure di spicco come il Principe Emanuele Filiberto di Savoia aggiunge prestigio e ambizione al progetto campano.

La gara, già definita “sfida di nobiltà e passione”, promette emozioni forti sia per la posta in palio che per la presenza di tanti protagonisti di spessore.

In conclusione, Nissa–Savoia si preannuncia come uno degli appuntamenti più importanti e interessanti della stagione di Serie D, sia per le statistiche che per le quote proposte. L’equilibrio tra le due squadre e la presenza di numerosi elementi di qualità rendono questa sfida un vero e proprio banco di prova per entrambe le società, che inseguono con determinazione l’obiettivo del professionismo.