Nicoletta, dramma a 24 anni: malore improvviso, cos’ha mangiato

Nicoletta Manconi è morta circa un mese fa all’età di 24 anni a Cagliari. La giovane aveva accusato un forte dolore allo stomaco ed era corsa in ospedale. Era stata dimessa, ma poco dopo la situazione è peggiorata ulteriormente. Per Nicoletta non c’è stato nulla da fare. La Procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. (Continua…)

Nicoletta morta a 24 anni in seguito ad un malore

La città di Cagliari è sconvolta per la morte di Nicoletta Manconi, giovane 24enne scomparsa circa un mese fa in seguito ad un malore improvviso. Nicoletta, come abbiamo detto, si era recata in ospedale per un forte dolore allo stomaco. Poco dopo, però, è stata dimessa. Tornata a casa, la situazione è peggiorata fino al decesso. La Procura di Cagliari indaga per omicidio colposo ed ha iscritto nel registro degli indagati il medico che l’ha visitata in ospedale. Secondo l’autopsia, infatti, Nicoletta non sarebbe morta per peritonite o appendicite fulminante, come inizialmente era stato detto. (Continua…)

Morta a causa del salame?

Nelle ultime ore è emersa una nuova ipotesi sulla morte di Nicoletta Manconi. La giovane potrebbe essere morta a causa di un batterio che l’avrebbe colpita dopo aver mangiato del salame. Nicoletta, dunque, potrebbe essere morta per un’intossicazione alimentare da staffilococco. La madre della giovane ha fatto analizzare il frigorifero della figlia e sarebbe emersa un’alta concentrazione di batteri proprio su un salamino che Nicoletta avrebbe mangiato poco prima di sentirsi male. (Continua…)

Ipotesi intossicazione da staffilococco

Come dicevamo, dunque, l’ipotesi al momento più accreditata è che Nicoletta sia morta per un’intossicazione alimentare da staffilococco. I campioni del salame fatti analizzare dal “Laboratorio chimico nuorese srl” hanno accertato la presenza di “Stafilococchi coagulasi positivi” in una quantità spaventosa. Basti pensare che la soglia massima dovrebbe essere 1000, ma nel salame mangiato da Nicoletta ce n’erano addirittura 3 milioni e 100mila. Proseguono lo stesso le indagini della Procura di Cagliari.