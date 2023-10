Newcastle, Howe: “Per noi Tonali è convocabile”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Newcastle e Wolves in Premier League, Eddie Howe, tecnico dei Magpies si è così espresso riguardo alle intenzioni di convocare Sandro Tonali per il prossimo match nonostante la squalifica inflitta dalla Figc: “Non abbiamo ancora ricevuto comunicazioni ufficiali dalle autorità italiane. Ci sono grosse possibilità che Sandro sia disponibile per la sfida contro i Wolves. Ci stiamo preparando come se fosse a disposizione, viaggerà con noi”.

Quando tornerà in campo Tonali

Sandro Tonali ha patteggiato con la Procura federale una squalifica di 10 mesi (18 con l’aggiunta di pene accessorie) che lo terrà lontano dai campi di gioco fino all’inizio della prossima stagione. L’ex Brescia salterà infatti l’eventuale fase finale dell’Europeo 2024 con l’Italia e le prime tre partite della prossima Premier League. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

8 mesi di pene accessorie e cura alla ludopatia

Gli altri 8 mesi, insieme a 20mila euro di multa e al percorso riabilitativo obbligatorio già iniziato, porterà Tonali a prendere parte a 16 incontri pubblici, in Italia e in presenza, organizzati dalla federazione in ambito prevenzione o recupero dalla dipendenza dal gioco d’azzardo.