Neonato portato via dall’ospedale, scoperto il motivo agghiacciante

Mercoledì 28 febbraio 2024, è accaduto un fatto insolito. I genitori sono fuggiti dall’ospedale con il loro neonato senza il consenso dei sanitari. Il bambino è nato una settimana fa e non era ancora stata formalizzata la procedura di dimissioni, i due erano in attesa di un incontro con gli assistenti sociali. Le forze dell’ordine hanno trovato il padre del piccolo, ma della madre e del figlio non vi è ancora traccia. (Continua dopo le foto)

Pisa, neonato portato via dall’ospedale: trovato il padre

Restano ancora senza esito le ricerche del neonato che i genitori hanno portato via dall’ospedale Santa Chiara di Pisa lo scorso mercoledì 28 febbraio. La sera stessa, le forze dell’ordine hanno ritracciato di padre, ma della madre e del piccolo non c’è alcuna traccia. L’uomo non starebbe collaborando con gli agenti. Intanto i carabinieri stanno setacciando il territorio e sono state allertati anche la Polaria e la Polmare, per verificare che non decida di andarsene in aereo o in traghetto in Sardegna, sua terra d’origine. (Continua dopo le foto)

Il padre ha portato via il piccolo dall’ospedale

L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 14 di mercoledì. L’uomo ha preso il bambino in un momento in cui gli infermieri non erano presenti e si è allontanato in sella a una bicicletta che aveva lasciato fuori dalla struttura, facendo perdere le proprie tracce insieme alla moglie. In realtà, la situazione è meno tragica di quanto si possa pensare: lo ha precisato il segretario provinciale Nursind, Daniele Carbocci. “Il personale ha svolto il proprio lavoro. Non è stato un rapimento, come si è detto. Né c’è stata una mancata sorveglianza. Inoltre non c’erano restrizioni del Tribunale, il padre era libero di prendere il figlio, anche se non ha atteso le dimissioni ufficiali”, ha detto come riporta La Nazione. Ma perché i genitori si sono comportati in questo modo? (Continua dopo le foto)

Pisa, neonato portato via dall’ospedale: il motivo

I genitori erano ancora in ospedale ad una settimana dal parto perché dovevano aspettare la visita degli assistenti sociali. La coppia non una storia non facile e da tempo è seguita. Lui, di origine straniera, con problemi con la giustizia, mentre la mamma è italiana, con disagi. Hanno altri figli, dei quali solo uno vive con loro, gli altri sono stati dati in affido. I due temevano che gli assistenti sociali avrebbero deciso di dare in affido anche l’ultimo arrivato, per questo se lo sono portato via.