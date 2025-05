NBA, Brunson stellare, Harden un gladiatore: Knicks avanti, i Clippers non mollano mai (VIDEO)

NBA, anche la scorsa notte ha regalato basket da leggenda! Jalen Brunson ha dominato la scena, mentre James Harden ha riacceso le speranze dei Clippers con una prestazione da guerriero. I playoff NBA entrano nel vivo e il parquet si infiamma: i Knicks volano al secondo turno, mentre i Clippers portano la serie alla settima e decisiva battaglia, tenendo in vita Los Angeles dopo la clamorosa eliminazione dei Lakers di LeBron e Doncic da parte di Minnesota.

Complimenti a New York per aver vinto una battaglia con Detroit. Quello che hanno mostrato nel primo turno non basterà in semifinale con Boston, ma questo successo va celebrato.



Complimenti ai Pistons per come hanno lottato: sono tornati rilevanti #NBA pic.twitter.com/OSlk4fk2s2 — Davide Chinellato (@dchinellato) May 2, 2025

DETROIT PISTONS – NEW YORK KNICKS 113-116

(Serie chiusa 4-2 per New York)

Jalen Brunson si prende l’intera Little Caesars Arena e la mette in tasca: 40 punti, tripla della vittoria a 4 secondi dalla fine e arrivederci Detroit! I Knicks conquistano il pass per le semifinali di Conference dove sfideranno Boston. I Pistons? Affondano in una maledizione storica: 10 sconfitte consecutive in casa ai playoff. Mai successo.

La gara-6 parte con Brunson indemoniato: 15 punti nel primo quarto. New York vola sul +10, ma poi si scatena il solito Malik Beasley: 15 punti nel secondo quarto, 5 bombe a bersaglio e Detroit sorpassa con Cunningham, chiudendo il primo tempo avanti 61-59. Ma nel terzo periodo… blackout totale per i padroni di casa (0/7 da 3), e i Knicks ne approfittano: Brunson e Bridges volano, e New York riprende il +13.

Sembra finita, ma i Pistons non mollano: Jalen Duren guida il 20-5 che ribalta tutto, e con Hardaway Jr. i locali vanno addirittura a +7 a meno di tre minuti dalla sirena. Il palazzetto trema, ma Brunson è un terremoto: 5 punti in fila, poi crossover su Thompson e tripla del Ko, gelando i cuori in tutto il Michigan. E New York City va a sfidare i Celtics in una gara da aspettare con ansia.

LOS ANGELES CLIPPERS – DENVER NUGGETS 111-105

(Serie in parità: 3-3, si va a gara-7!)

I Clippers sono ancora vivi! Con l’acqua alla gola e lo spettro dell’eliminazione dietro l’angolo, Harden, Leonard e Powell tengono accese le luci di Los Angeles e allungano la serie contro i campioni in carica. Ora sarà tutto o niente: gara-7 sabato notte alla Ball Arena di Denver.

Denver parte forte con Jamal Murray, che cavalca l’onda dei 43 punti di gara-5 e ne segna 11 solo nel primo quarto. Ma i Clippers, seppur imprecisi al tiro, tengono botta. Harden accende la miccia nel secondo periodo, arrivando a quota 18. Jokic risponde da MVP, ma un tap-in di Zubac allo scadere del secondo quarto manda i losangelini al riposo avanti di uno (58-57).

Nel terzo quarto, però, cambia tutto: difesa feroce su Jokic, parzialone Clippers e l’Intuit Dome si incendia. Powell vola in schiacciata, Leonard guida il break, ma il segreto è tutto nella gabbia serba: Zubac, Batum e Leonard limitano Jokic a soli 5 punti nel secondo tempo. Batum poi diventa l’uomo chiave nel finale: stoppata su Westbrook, recupero, tripla di Powell e ancora stoppata decisiva. È tutto pronto per gara-7, che promette spettacolo puro, adrenalina e, magari, un nuovo eroe.

