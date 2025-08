NBA, Luka Doncic è il nuovo “re dei Lakers”: rinnovo record e grandi ambizioni

Luka Doncic è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Il fuoriclasse sloveno, reduce da un’estate di duro lavoro fisico e trasformazione atletica, ha siglato il rinnovo triennale con i Los Angeles Lakers, confermando la sua volontà di diventare leader tecnico e simbolico della squadra.

E non c’è solo il campo: Doncic continua a distinguersi anche per l’impegno sociale, visto che ha annunciato una donazione da 5 milioni di dollari per sostenere 77 giovani sportivi nel mondo. L’annuncio del rinnovo è arrivato via social, con parole cariche di entusiasmo. (continua dopo la foto)

“Sono entusiasta di continuare a lavorare per portare titoli a Los Angeles e rendere orgogliosa la Laker Nation”, ha scritto Doncic, che con questo nuovo accordo da 165 milioni di dollari in tre anni (circa 145 milioni di euro) resterà in gialloviola fino al 2028.

Arrivato ai Lakers il 2 febbraio scorso, nella clamorosa trade che ha portato Anthony Davis e Max Christie ai Mavericks, Luka ha trovato a Los Angeles un ambiente in cui sentirsi subito a casa. Nella conferenza stampa col GM Rob Pelinka, Doncic ha confermato di non aver avuto alcun dubbio sulla permanenza: “La decisione è stata molto semplice e veloce: qui c’è un’organizzazione incredibile e la fiducia è reciproca”.

Durante l’incontro con la stampa, Doncic ha voluto mandare un messaggio inequivocabile: “Abbiamo ciò che serve per competere per il titolo. Proverò a vincere ogni partita a prescindere, e con il gruppo che abbiamo costruito ci riusciremo”, ha dichiarato, citando tra l’altro il nuovo compagno Marcus Smart come modello da cui apprendere nella fase difensiva.

Non è mancato un riferimento alla lunga storia dei Lakers: “Qui hanno giocato tante leggende. Vorrei far parte di quel gruppo un giorno, magari con la mia canotta ritirata al soffitto della Crypto.com Arena”. Un’ambizione dichiarata, che riflette la volontà del 25enne di entrare nell’élite assoluta della franchigia.

Accanto al rinnovo, Doncic ha voluto annunciare un gesto concreto di solidarietà: una donazione da 5 milioni di dollari per aiutare 77 giovani atleti in tutto il mondo a inseguire i propri sogni. Un gesto di grande sensibilità che dovrebbe essere d’esempio per tanti colleghi. (continua dopo la foto)

“Il basket mi ha dato tutto, e sono fortunato di poter restituire qualcosa e aiutare le future generazioni”, ha detto. Un numero simbolico, il 77, lo stesso che porta sulle spalle in campo, a testimonianza di un legame profondo con la sua storia personale.

Il nuovo Doncic, più asciutto, più maturo, e più determinato, ha messo la firma sul futuro dei Lakers. E, forse, anche sulla sua trasformazione definitiva in icona globale del basket.

