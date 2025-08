Home | Italia in crescita verso l’Europea: vinta la Trentino Cup, Pozzecco sorride

Una vittoria netta e mai in discussione: l’Italia di Gianmarco Pozzecco conquista la Trentino Cup 2025 superando per 80-56 il Senegal nella finale disputata al T Quotidiano Arena di Trento. Una prestazione solida e continua, che ha visto gli Azzurri dominare nei quarti centrali e chiudere il quadrangolare davanti a Polonia (terza) e Islanda (quarta).

Massimo in carriera di 1️⃣7️⃣ punti in Azzurro e MVP della Trentino Basket Cup 💙👑#Italbasket pic.twitter.com/T5ED9CqJTP — Italbasket (@Italbasket) August 3, 2025

A brillare su tutti è stato Yannick Diouf, autore di 17 punti, ben supportato da Ricci e Procida con 12 a testa. Proprio il neoacquisto del Real Madrid ha aperto la partita e spinto la squadra nei momenti chiave, insieme a un gruppo compatto e già in crescita in vista dell’Europeo.

Pozzecco ha schierato un quintetto iniziale con Tonut, Procida, Diouf, Akele e Pajola, lasciando a riposo Melli e Spissu. Il Senegal ha provato a sfruttare la maggiore fisicità nei primi minuti, ma l’Italia ha chiuso avanti 22-19 la prima frazione. Nel secondo quarto è arrivato l’allungo decisivo: Rossato segna il canestro del +10 (44-34), e si va al riposo lungo sul 48-36, con Diouf già in doppia cifra.

Il terzo quarto è quello della svolta definitiva: Procida inaugura il parziale, Akele allunga il margine e Ricci piazza la tripla del +21. Il Senegal si blocca in attacco, raccoglie appena 6 punti nel quarto, e l’Italia chiude avanti 71-42. Nell’ultimo periodo c’è spazio per gestire e allungare ancora fino all’80-56 finale, che vale la seconda vittoria in due giorni e la coppa sollevata davanti al pubblico trentino.

Il Senegal si ferma al secondo posto, mentre il terzo posto va alla Polonia, vittoriosa 92-90 sull’Islanda al termine di una spettacolare rimonta.

Ora l’Italbasket proseguirà il proprio percorso di avvicinamento all’Europeo, con il prossimo test fissato per sabato 9 agosto a Trieste contro la Lettonia. La condizione cresce, l’identità si rafforza. E Pozzecco sorride: la strada è quella giusta.

Leggi anche: