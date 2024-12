NBA, Christmas Day: incredibile finale fra Lakers e Golden States, tutti i risultati

Il Christmas Day NBA ha regalato emozioni a non finire, con tre grandi partite notturne che hanno visto brillare stelle come Stephen Curry, LeBron James e Kevin Durant. A rubare la scena, però, è stato Austin Reaves, autore del canestro decisivo per i Los Angeles Lakers nella tiratissima sfida contro i Golden State Warriors.

NBA 🇺🇸🎄 – Giorno di Natale da eroe per Austin Reaves: tripla doppia e QUESTO canestro sulla sirena per regalare i Lakers il successo a casa Warriors dopo che Steph l'aveva pareggiata 🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/RhqWvk0R8U — Basketball-Evolution (@bball_evo) December 26, 2024

Il Chase Center di San Francisco è stato teatro di un classico senza tempo: Warriors contro Lakers. In una gara serratissima, i gialloviola hanno avuto la meglio per 115-113 grazie a una tripla doppia di Austin Reaves (26 punti, 10 rimbalzi, 10 assist), culminata con il canestro della vittoria segnato in penetrazione praticamente allo scadere.

Stephen Curry ha fatto di tutto per evitare la sconfitta, chiudendo con 38 punti, di cui 17 nel solo quarto periodo, e 8 triple a bersaglio su 15 tentativi. Il suo straordinario sforzo ha riportato i Warriors in parità a quota 113, ma non è bastato contro un LeBron James sontuoso (31 punti e 10 assist) e una prestazione corale dei Lakers, che hanno sopperito alle assenze di Anthony Davis e D’Angelo Russell.

Tra i gialloviola, da segnalare anche i 18 punti di Rui Hachimura, i 16 di Max Christie e i 13 del rookie Knecht dalla panchina. Per i Warriors, al terzo Ko casalingo consecutivo, oltre a Curry, si sono distinti Wiggins (21 punti e 12 rimbalzi) e Kuminga (14 punti). Al TD Garden, i Philadelphia 76ers hanno stupito tutti vincendo 118-114 contro i Boston Celtics, infliggendo ai biancoverdi la seconda sconfitta consecutiva, un evento che non accadeva da aprile.

NBA, trionfo Lakers e altri risultati

Guidati da un eccezionale Tyrese Maxey (33 punti e 12 assist) e un solido Joel Embiid (27 punti e 9 rimbalzi), i Sixers hanno sfruttato le disattenzioni dei Celtics, costretti a rincorrere per tutta la partita. Boston ha sofferto l’assenza di Jrue Holiday e l’infortunio di Kristaps Porzingis, oltre a 13 palle perse e una pessima serata ai liberi (8 su 13).

Non sono bastati i 32 punti e 15 rimbalzi di Jayson Tatum e le buone prove di Brown (23 punti) e White (21 punti). Decisivi per Philadelphia i contributi dalla panchina, con Caleb Martin che ha segnato 23 punti (7 su 9 da tre) e il francese Yabusele autore di 12 punti.

A chiudere il programma natalizio è stato il successo dei Phoenix Suns, che hanno piegato i Denver Nuggets 110-100, conquistando la loro prima vittoria a Natale dal 2009. Kevin Durant e Bradley Beal hanno preso il comando, segnando 27 punti ciasciuno.

Fondamentale il contributo dei gregari: Tyus Jones ha aggiunto 17 punti, mentre Monte Morris e O’Neale hanno messo a segno canestri pesanti nel quarto periodo per spezzare l’equilibrio. Nikola Jokic, con 25 punti e 15 rimbalzi, è stato il migliore per Denver, ma il supporto dei compagni è stato insufficiente.

I risultati della notte

Philadelphia 76ers @ Boston Celtics 118-114

Los Angeles Lakers @ Golden State Warriors 115-113

Denver Nuggets @ Phoenix Suns 100-110

