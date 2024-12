LBA, l’Olimpia Milano surclassa Trapani grazie ad un super Mirotic

Un segnale forte e chiaro quello lanciato dall’Olimpia Milano, che travolge Trapani, seconda in classifica, con una prestazione maiuscola. La vittoria non solo rafforza le ambizioni per le Final Eight di Coppa Italia, ma migliora anche la posizione in campionato, permettendo ai campioni d’Italia di agganciare Trieste e Tortona, accorciando sulla capolista Virtus Bologna.

Primo tempo equilibrato

La gara inizia con un confronto serrato. Trapani, guidata dall’ex Jasmin Repesa, si dimostra competitiva nei primi due quarti, rispondendo colpo su colpo ai padroni di casa. All’intervallo lungo, il punteggio resta apertissimo, con Milano avanti di un solo possesso (50-47).

Lo strappo nel terzo periodo

Il momento decisivo arriva al rientro dagli spogliatoi. La squadra di Ettore Messina cambia marcia nel terzo quarto, imponendo un parziale devastante di 31-16 che spezza l’equilibrio e mette in cassaforte la partita. La difesa di Milano si fa impenetrabile, mentre l’attacco, trascinato da un ispirato Nikola Mirotic e Shavon Shields, non lascia scampo agli ospiti.

Le prestazioni individuali

Olimpia Milano:

Mirotic e Shields combinano per 51 dei 105 punti totali della squadra, dimostrando tutta la loro classe e leadership.

Nonostante la sconfitta, ci sono state note positive per gli ospiti: Alibegovic e Notae chiudono rispettivamente con 21 punti a testa, mentre Galloway aggiunge 20 punti al tabellino. Tuttavia, una panchina poco incisiva e la difficoltà nel contenere le stelle avversarie hanno pesato nel risultato finale.

Ultimo quarto e considerazioni

Nell’ultimo periodo, Trapani riesce a ridurre leggermente il divario, rendendo meno amara la sconfitta, ma il ko segna un brusco ritorno alla realtà dopo la vittoria contro Trento.

Classifica e prospettive

Con questa vittoria, Milano consolida il proprio percorso verso le Final Eight e manda un chiaro messaggio alle rivali. Trapani, dal canto suo, deve ripartire subito per mantenere alta la competitività in un campionato che non concede tregua.

