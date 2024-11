Home | LBA, l’Olimpia Milano rischia il tracollo poi vince in volata contro Venezia

L’Olimpia Milano torna a vincere in campionato con un sofferto 79-78 contro l’Umana Reyer Venezia. Dopo aver dominato il match e aver raggiunto un vantaggio di 20 punti a metà del terzo quarto (59-39), Milano ha rischiato una clamorosa rimonta. La Reyer è tornata in partita con un’intensità difensiva e un gioco più aggressivo nell’ultimo periodo, arrivando a contendere la vittoria fino all’ultimo secondo.

L'alley-oop di Parks per Kabengele e la tripla di Brooks sono tra le Top Plays presented by Pokerstarsnews della sfida tra @OlimpiaMI1936 e @REYER1872 🏀#TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/eanm6COgpp — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) November 10, 2024

L’MVP della serata è stato Nenad Dimitrijevic, protagonista con una doppia-doppia di 17 punti e 10 assist. Venezia ha avuto l’opportunità di vincere con l’ultimo possesso, ma Jordan Parks, invece di penetrare contro Nikola Mirotic, ha optato per un tiro da tre punti contestato. Il pallone ha girato beffardamente attorno al ferro, lasciando Venezia con l’amarezza di una rimonta mancata per un soffio.

Milano, reduce dalla sconfitta a Trento, ha evidenziato ancora le sue difficoltà di continuità. La squadra di coach Ettore Messina, infatti, continua a mostrare alti e bassi nella stessa partita: dopo aver costruito un ampio margine di vantaggio, ha permesso a Venezia di riaprire il match, mettendo in evidenza fragilità che il team dovrà risolvere per migliorare la propria solidità in questa stagione.

