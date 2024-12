Stasera al Forum di Assago si accendono i riflettori per il big match della 12ª giornata di Serie A tra Olimpia Milano e Trapani Shark. Due squadre con stati di forma e ambizioni agli antipodi: i padroni di casa cercano riscatto dopo un periodo nero, mentre gli ospiti cavalcano un momento magico che ha sorpreso tutti.

Olimpia Milano: urgenza di tornare alla vittoria

L’Olimpia Milano vive un periodo di crisi: tre sconfitte consecutive in EuroLeague e una striscia di insuccessi che in campionato dura ormai da oltre un mese, con l’ultimo successo datato 18 novembre. La squadra di coach Mario Fioretti è attualmente all’ottavo posto, in bilico per la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia.

Le recenti partite in Serie A hanno seguito un copione disastroso: primi tempi difensivamente catastrofici (58 punti subiti contro Tortona, 53 contro la Virtus e 54 contro Varese), seguiti da rimonte incomplete. Affrontare Trapani, il miglior attacco del campionato con una media di 93.7 punti a partita, richiede un deciso cambio di passo.

“Dovremo rientrare bene in difesa, limitare il loro gioco in transizione e contenere i pick and roll,” ha dichiarato Fioretti. L’assenza di Josh Nebo pesa, e la società valuta già rinforzi sul mercato.

Trapani Shark: imbattibilità in trasferta e sogni di gloria

Dall’altra parte, Trapani arriva con il vento in poppa e un entusiasmo che ha cancellato ogni traccia di “neopromossa”. Sei vittorie consecutive, nove in totale su undici partite, e un’incredibile imbattibilità in trasferta. La squadra di coach Jasmin Repesa non teme l’Armani e punta a un’impresa che potrebbe consolidare il suo ruolo di outsider del campionato.

Il roster di Trapani ha dimostrato solidità e capacità di adattarsi alle sfide, come dimostra l’unico ko stagionale contro Trento, prontamente riscattato con prestazioni di altissimo livello. Il presidente Valerio Antonini ha persino annunciato un imminente colpo di mercato destinato a “sconvolgere il campionato”, un chiaro segnale delle ambizioni del club.

La chiave del match

La sfida si giocherà soprattutto sulla capacità difensiva di Milano contro l’esplosivo attacco di Trapani. Se l’Olimpia non riesce a limitare il ritmo e le opzioni offensive degli ospiti, il rischio di un’altra disfatta è concreto. Per Trapani, invece, sarà fondamentale mantenere la calma e sfruttare l’eventuale pressione psicologica degli avversari.

La partita di stasera dirà molto sul futuro di entrambe le squadre: per Milano potrebbe essere l’occasione del riscatto, per Trapani l’ennesima conferma di un sogno che continua.

