Il TG di Sport.it del 12 maggio 2025

Con la stagione che volge al termine, ogni disciplina regala emozioni e colpi di scena destinati a lasciare il segno.

In Serie A tutto è ancora in bilico: a due giornate dalla fine, nulla è deciso. Dallo scudetto alla corsa Champions, passando per la salvezza, sarà un finale infuocato. L’ultima giornata vedrà le squadre con obiettivi simili in campo nello stesso orario per garantire massima equità.

Il Napoli inciampa contro il Genoa e regala all’Inter la possibilità di rifarsi sotto in classifica. Uno scivolone che riapre tutto e promette un epilogo al cardiopalma per la corsa al titolo.

Nel tennis, Jannik Sinner torna finalmente in campo dopo tre mesi di stop e lo fa con una vittoria netta. Adriano Panatta non ha dubbi: l’altoatesino è il leader del circuito e solo Alcaraz sembra in grado di tenere il suo passo.

Infine, grande forza e determinazione da parte di Federica Brignone. Dopo il grave infortunio al ginocchio, la sciatrice azzurra guarda già avanti, con un unico obiettivo in mente: essere protagonista a Milano-Cortina 2026.