Aprile 2025 segna il culmine della stagione NBA, con i playoff che entrano nel vivo e le prime serie che iniziano a delineare il quadro delle squadre destinate a proseguire il cammino verso il titolo. Conclusa la regular season, le prime otto squadre di ciascuna conference – Est e Ovest – si sono qualificate per la corsa al titolo. Gli accoppiamenti sono stati stabiliti in base alla posizione finale in classifica: la terza affronta la sesta, la quarta incrocia la quinta, mentre la prima e la seconda sfidano le vincitrici del torneo play-in. Ogni scontro diretto si gioca al meglio delle sette partite: la squadra che arriva prima a quattro successi passa al turno successivo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(Foto di AAron Ontiveroz/The Denver Post)

Il torneo play-in, che ha preceduto l’inizio ufficiale dei playoff, ha visto protagoniste le squadre classificatesi tra il settimo e il decimo posto. Disputatosi lo scorso fine settimana, ha decretato le ultime qualificate. A Ovest, Golden State Warriors e Memphis Grizzlies si sono guadagnati l’accesso eliminando, tra le altre, i deludenti Dallas Mavericks, privi da tempo del loro leader Luka Doncic. Nella Eastern Conference, invece, sono stati Orlando Magic e Miami Heat a completare il tabellone dei playoff.

Eastern Conference – La corsa verso le Finals

Nel play-in della Eastern Conference, i Miami Heat hanno battuto i Chicago Bulls con un netto 109-90, mentre gli Orlando Magic hanno superato facilmente gli Atlanta Hawks 120-95. Successivamente, Miami ha confermato la propria solidità vincendo lo scontro decisivo contro Atlanta 123-114, guadagnandosi l’ottava posizione nel tabellone.

Nel primo turno, i Cleveland Cavaliers, testa di serie numero 1, si sono portati avanti 2-0 contro gli Heat. I Pacers hanno sorpreso i Bucks andando sul 2-0 nella serie tra la quarta e la quinta posizione. I Boston Celtics, pur privi di Jayson Tatum, stanno gestendo la serie con i Magic, conducendo 2-0. I New York Knicks, invece, guidano 2-1 nella serie contro i Detroit Pistons, grazie alle ottime prestazioni di Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns.

I possibili incroci per le semifinali di conference vedranno i Cavaliers o Heat contro la vincente tra Pacers e Bucks, mentre i Celtics o Magic se la vedranno con Knicks o Pistons.

Western Conference – La sfida è apertissima

A Ovest, i Dallas Mavericks hanno superato i Sacramento Kings per 120-106, ma sono poi stati eliminati dai Memphis Grizzlies, che si sono presi l’ultimo posto utile per i playoff. I Golden State Warriors, invece, hanno vinto la loro sfida con i Grizzlies (121-116) e si sono qualificati direttamente.

I Thunder di Oklahoma City stanno dominando i playoff, portandosi sul 3-0 contro i Grizzlies, con prestazioni spettacolari di Shai Gilgeous-Alexander. La serie tra Denver Nuggets e Los Angeles Clippers è molto equilibrata, con i Clippers attualmente in vantaggio 2-1. Anche le sfide tra Houston Rockets e Golden State Warriors e tra Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves sono in parità sull’1-1, promettendo grande spettacolo nei prossimi match.

Nel secondo turno, i Thunder potrebbero affrontare la vincente tra Nuggets e Clippers, mentre Rockets o Warriors si scontreranno con Lakers o Timberwolves.

Thunder infermabili

Da sorpresa a squadra da battere: gli Oklahoma City Thunder stanno dominando i playoff 2025. Reduci da una stagione da 68 vittorie, miglior difesa NBA e terzo miglior attacco, i Thunder guidano ora la serie contro i Memphis Grizzlies sul 3-0, mostrando forza, profondità e grande solidità. Il leader indiscusso è Shai Gilgeous-Alexander, primo candidato all’MVP, ben supportato da Holmgren, Jalen Williams, Hartenstein e il difensore Lu Dort. OKC è compatta, talentuosa e carica di ambizione.

I Grizzlies, arrivati ai playoff tramite il play-in, hanno beneficiato delle buone prove di Jaren Jackson Jr., Desmond Bane e di un Ja Morant finalmente in grande spolvero. Il cambio di guida tecnica ha dato una scossa, ma contro questi Thunder non sembra bastare. Oklahoma City aveva già battuto Memphis quattro volte su quattro in stagione regolare e ha ora esteso a otto la striscia di successi contro di loro. A meno di una reazione impronosticabile di Morant e compagni, il cammino dei Thunder verso le semifinali dell’Ovest appare solido e senza ostacoli.

(Photo by Tim Warner/Getty Images)

La serie più equilibrata

È una delle serie più combattute del primo turno, ma al momento sono i Los Angeles Clippers a condurre 2-1 contro i Denver Nuggets, sorprendendo con intensità e profondità. Il ritorno di Kawhi Leonard, seppur a mezzo servizio, insieme a un James Harden in versione “vintage”, ha dato slancio alla squadra di Tyronn Lue. Con contributi solidi anche da parte di Norman Powell, Ivica Zubac e dalla panchina (Jones Jr., Dunn, Bogdanovic, Simmons), L.A. sembra avere le armi per giocarsela fino in fondo.

I Nuggets, campioni NBA nel 2023, restano pericolosissimi, grazie a un Nikola Jokic sempre dominante e ancora in corsa per l’MVP. Ma molto dipende da Jamal Murray, il cui stato fisico è da sempre un’incognita. Se è in forma, Denver può battere chiunque. Se no, la strada si fa in salita.

Le due squadre si sono divise i quattro confronti stagionali (2-2), con punteggi spesso alti (O/U 3-1). Anche nei playoff il copione sembra simile: equilibrio, tensione e possibilità concreta di arrivare a gara 7. Ma se i Clippers continueranno su questa strada, non è escluso che riescano a chiudere prima.

