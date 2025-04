All-NBA Team: pronostico e statistiche sui quintetti NBA 2024

Il mondo NBA si prepara a uno dei momenti più attesi della stagione: l’annuncio degli All-NBA Team. Questa selezione annuale premia i giocatori che si sono distinti per rendimento, leadership e impatto, suddividendoli in tre quintetti d’élite. L’interesse degli appassionati e degli analisti è altissimo, anche in relazione alle possibili influenze su premi individuali e valutazioni di mercato, oltre che sulle dinamiche delle scommesse sportive relative ai migliori giocatori della Lega.

All-NBA First Team: protagonisti, statistiche e possibili sorprese

Ogni anno, una giuria di giornalisti specializzati è chiamata a selezionare i 15 migliori giocatori NBA, suddividendoli in tre quintetti senza più vincoli di ruolo. Il First Team rappresenta l’élite assoluta: attualmente i candidati più accreditati sono Shai Gilgeous-Alexander, Donovan Mitchell, Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic. Questi atleti hanno messo in mostra numeri impressionanti:

Gilgeous-Alexander : stagione da possibile MVP con leadership e statistiche ai massimi livelli nei Thunder .

: stagione da possibile MVP con leadership e statistiche ai massimi livelli nei . Jokic : ancora una volta tra i top della Lega, tra triple-doppie e letture di gioco fuori dal comune.

: ancora una volta tra i top della Lega, tra triple-doppie e letture di gioco fuori dal comune. Mitchell : trascinatore dei Cavaliers , autore di una stagione di sacrificio e crescita personale.

: trascinatore dei , autore di una stagione di sacrificio e crescita personale. Tatum : perno dei Celtics campioni in carica, sempre equilibrato nelle scelte.

: perno dei campioni in carica, sempre equilibrato nelle scelte. Antetokounmpo: un’altra annata dominante per il leader dei Bucks.

Nel Second Team spiccano invece nomi come Jalen Brunson, Stephen Curry, Anthony Edwards, LeBron James ed Evan Mobley, mentre il Third Team vede protagonisti tra gli altri Tyrese Haliburton, Jalen Williams e Karl-Anthony Towns.

Quintetto Giocatori First Team Gilgeous-Alexander, Mitchell, Tatum, Antetokounmpo, Jokic Second Team Brunson, Curry, Edwards, James, Mobley Third Team Haliburton, Williams, Cunningham, Jackson Jr, Towns

Da segnalare anche le possibili esclusioni eccellenti, tra cui Luka Doncic e Kevin Durant, dovute a presenze limitate o cali di rendimento. Il regolamento richiede infatti almeno 65 partite disputate per essere eleggibili.

La selezione degli All-NBA Team sarà annunciata durante i Playoff, con un impatto notevole anche sulle valutazioni delle scommesse relative ai premi individuali. Le quote sui favoriti variano in funzione delle prestazioni stagionali e dei pronostici degli analisti: tipicamente, i principali bookmaker propongono quote competitive per il titolo di MVP tra Gilgeous-Alexander e Jokic, con valori che si aggirano tra 2.00 e 3.00, seguiti da Antetokounmpo e Tatum. Le scelte degli All-NBA Team possono dunque influenzare anche i mercati delle scommesse future, rendendo questa fase particolarmente seguita.

