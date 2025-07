Nazionale italiana allo sprofondo: il nuovo ranking Fifa è una mazzata

L’Italia scivola fuori dalla Top 10 del Ranking Fifa, segnale tangibile di un declino che non si ferma ai risultati del campo. L’eliminazione precoce agli Europei, la caduta contro la Norvegia nelle qualificazioni ai Mondiali, con il conseguente esonero di Luciano Spalletti, hanno aperto una nuova fase complicata per gli Azzurri.

Ora tocca a Gennaro Gattuso provare a ricostruire identità, gioco e fiducia. Un compito difficile, aggravato da numeri impietosi e da uno scenario internazionale che si fa sempre più fosco per i nostri colori. Il Ct dovrà puntare sui giovani, ma nello stesso tempo trovare il giusto mix con i giocatori più esperti e un sistema di gioco che esalti le nostre qualità. (continua dopo la foto)

La brutta notizia per il Mister è che nella classifica pubblicata dalla Fifa, l’Italia perde due posizioni, passando dal nono all’undicesimo posto, superata da Germania e Croazia. La squadra di Gattuso è l’unica tra le grandi a cedere terreno, e il distacco dalle prime inizia a diventare significativo.

La vetta resta saldamente nelle mani dell’Argentina, seguita da Spagna, Francia, Inghilterra e Brasile. Nella Top 10 anche Portogallo, Olanda, Belgio, Germania e Croazia, che proprio con questo sorpasso relega gli Azzurri fuori dall’élite.

Il problema non è solo di immagine, ma può avere ripercussioni severe dal punto di vista sportivo. Se l’Italia dovesse qualificarsi per i Mondiali del 2026 attraverso i play-off, come al momento appare probabile, finirebbe in quarta fascia nel sorteggio dei gironi. (continua dopo la foto)

Una collocazione pesante, che potrebbe trasformare il percorso di Donnarumma e compagni in una corsa a ostacoli sin dai primi turni. Lo scenario peggiora se si considera che le partite che restano prima del sorteggio non sembrano sufficienti per scalare posizioni, e una rimonta sulla Norvegia che ci ha sconfitti 3-0 a Oslo sembra davvero improbabile. Per cui dovremo quasi certamente passare per i temutissimi spareggi.

Nazionale italiana, la Top 10 del ranking FIFA aggiornata

Argentina – 1885.36

Spagna – 1867.09

Francia – 1862.03

Inghilterra – 1813.32

Brasile – 1777.69

Portogallo – 1770.53

Olanda – 1758.18

Belgio – 1736.38

Germania – 1716.98

Croazia – 1707.51

Italia – 1702.58

Gattuso ha promesso che rivoluzionerà la Nazionale attraverso il lavoro, e che ai giocatori chiederà di metterci impegno, grinta e cuore. Ora però l’emergenza è di fare punti, e di farli il più in fretta possibile. Perché se riusciremo a qualificarci per i Mondiali, e non è semplice, la Nazionale rischia di affrontare un gruppo difficilissimo.

