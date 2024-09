Home | Nazionale, chi farà spazio ai tre non convocati che sanno già di tornare in azzurro

Dopo il flop gli Europei, la Nazionale Italiana è di nuovo impegnata nella preparazione della nuova edizione della Nations League, che ha avuto in inizio questa settimana di settembre. Il Ct Luciano Spalletti ha fatto le convocazioni selezionando i suoi “23”. Tra di loro, 3 big mancano seppure torneranno a far parte del gruppo. Vediamo nel dettaglio perché non sono stati convocati e chi lascerà loro spazio una volta che saranno pronti a tornare nel team azzurro. (Continua a leggere dopo la foto…)

Spalletti e i progetti per la Nazionale italiana

Luciano Spalletti ha iniziato i raduni per questo debutto azzurro alla Nations League. Fra le novità rese note dal Ct c’è la decisione di convocare, da qui in avanti, non più di 23 calciatori. Il primo giorno a Coverciano, Spalletti aveva spiegato il motivo della sua scelta. “Ne ho portati solo 23 perché voglio sentirli e vederli dentro il progetto, questo credo gli determini un po’ di fiducia in più”. Un’idea che sembra aver trovato il giusto riscontro tanto che il ct ha confermato che il nuovo approccio verrà mantenuto anche per il ritiro di ottobre: “Così si allenano meglio”. (Continua a leggere dopo la foto…)

Nations League: un ottimo inizio per l’Italia

Le parole di Spalletti sono arrivate poco dopo quelle pronunciate da Gianluigi Buffon durante i sorteggi di Champions League. “Non abbiamo una Nazionale debole, il problema è stato di natura emotiva – aveva detto qualche giorno fa il capo delegazione azzurro -. Dobbiamo dare ai giocatori un forte senso di responsabilità. L’idea è quella di portare avanti quel blocco di giocatori che hanno dei valori e cercare di tirare fuori da questi ultimi un senso di responsabilità e rappresentanza forte”.

Ma ora la nazionale italiana deve concentrarsi per le sfide della Nations League e Spalletti deve prendere bene le misure. Per il momento, i risultati sono soddisfacenti con due partite vinte e sei punti: dopo la vittoria contro la Francia, l’Italia ha infatti battuto anche Israele rimanendo prima nel girone. Tuttavia, 3 dei big azzurri non sono stati convocati a questo giro: vediamo il motivo.

