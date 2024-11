Nations League, verso Belgio-Italia: Spalletti con due dubbi di formazione

Nations League Belgio-Italia, Luciano Spalletti, nonostante la varietà di opzioni offensive, manterrà il suo consueto modulo 3-5-1-1 per la partita contro i diavoli rossi. Il tecnico della Nazionale, consapevole dell’importanza del match per la qualificazione matematica ai quarti di finale, ha deciso di affidarsi alla continuità tattica con un trequartista alle spalle dell’unica punta.

Sul fronte offensivo, la scelta ricadrà senza dubbi su Retegui, in ottima forma, che guiderà l’attacco degli Azzurri. Moise Kean, non al meglio a causa di fastidi alla schiena e alla caviglia, partirà dalla panchina e potrebbe essere impiegato nel successivo match contro la Francia. All’Italia, capolista del Gruppo 2, basta un punto per garantirsi il passaggio del turno, evitando rischi nell’ultimo incontro del girone.

Per mantenere alta la concentrazione, Spalletti ha deciso di non svelare la formazione e di provare diverse combinazioni durante l’allenamento. Restano così due ballottaggi da risolvere: uno in regia tra Rovella e Locatelli e l’altro sulla trequarti, con Frattesi, Raspadori e Maldini in lizza per sostenere Retegui. A completare la probabile formazione, Donnarumma sarà confermato tra i pali, mentre la difesa a tre dovrebbe includere Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni. Le fasce saranno presidiate da Cambiaso e Dimarco, con Barella e Tonali come mezzali, pronte a supportare la fase offensiva.

Spalletti ha chiesto alla squadra di affrontare la partita con coraggio e determinazione, puntando al massimo risultato. Raggiungere la qualificazione in anticipo eviterebbe la pressione di dover conquistare il passaggio del turno contro la Francia, una situazione che il tecnico vorrebbe evitare a tutti i costi.

