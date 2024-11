Nations League, Belgio-Italia: le probabili formazioni

Nations League Belgio-Italia probabili formazioni del match che si gioca giovedì 14 novembre alle 20:45 allo stadio “Re Baldovino” di Bruxelles, nel quinto incontro della fase a gironi. Gli Azzurri arrivano al match in vetta al girone con 10 punti, frutto di tre vittorie e un pareggio, proprio contro il Belgio nella partita d’andata. Un altro pareggio sarebbe sufficiente alla squadra di Spalletti per garantirsi la qualificazione matematica alle Final Eight.

Il Belgio, invece, si trova in una situazione più critica. Con soli 4 punti e una terza posizione nel girone, la squadra è reduce da due sconfitte contro la Francia ed è obbligata a vincere per evitare di dover disputare i playoff e rischiare una retrocessione in Lega B.

Riguardo alla formazione degli Azzurri, è ancora presto per un 11 definitivo ma già dalle convocazioni di Luciano Spalletti si intuisce abbastanza bene che i cambi rispetto ad un mese fa saranno pochi. Uno è obbligato: Ricci è tornato a casa, quindi nel ruolo di regista il Ct è pronto a lanciare Rovella dal 1′, con Locatelli valida alternativa a disposizione. Per il resto centrocampo, difesa e attacco confermati, quest’ultimo reparto con la coppia Raspadori-Retegui in un 3-5-1-1 che può diventare facilmente un 3-5-2 in fase di possesso.

Belgio (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Mangala; Lukebakio, De Ketelaere, Doku; Lukaku. All.: Tedesco.

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Barella, Rovella, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. All.: Spalletti.

