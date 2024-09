Nations League Francia-Italia, la probabile formazione degli Azzurri. L’Europeo si è rivelato un incubo da dimenticare, ma il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti, nonostante un’estate amara, guarda già al futuro con nuovi obiettivi chiari. Dopo la deludente esperienza in Germania, Spalletti mira ora al Mondiale del 2026 con l’ambizione di rompere una maledizione che persiste da due edizioni consecutive. È quindi determinato a avviare un nuovo ciclo, puntando anche a sfatare alcuni tabù, a cominciare dal Parco dei Principi.

Nelle prove tattiche di questa mattina, in vista della sfida contro la Francia, Luciano Spalletti ha testato il modulo 3-5-2 con la seguente formazione:

Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui.

Il nuovo arrivato Bellanova sembra destinato a guadagnarsi una maglia da titolare al posto di Cambiaso. Ricci potrebbe assumere il ruolo di regista al posto di Fagioli, affiancato da Frattesi e Tonali. Nel primo pomeriggio, l’Italia partirà per Parigi. Alle 18.30 è prevista la conferenza stampa al Parco dei Principi, un luogo storico e al tempo stesso tabù per gli azzurri, che non vincono in Francia da oltre settant’anni, risalendo l’ultimo successo all’aprile del 1954. Questo rappresenta un ulteriore stimolo per l’Italia, desiderosa di riscattarsi dopo la recente amara sconfitta contro la Svizzera a Euro 2024.