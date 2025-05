Nasce l’Inter di domani: annunciato il secondo acquisto

L’Inter guarda avanti e mette a segno il primo colpo del mercato estivo: Luis Henrique, esterno brasiliano classe 2001, è ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro. Dopo settimane di trattative fitte con il Marsiglia, l’accordo è stato trovato: 23 milioni più bonus fino a 25 al club francese, e un contratto quinquennale per il giocatore, che vestirà la maglia dell’Inter almeno fino al 2029.

Il brasiliano è stato acquistato come jolly per Inzaghi, ma principalmente sarà l’alternativa a Dumfries. Luis Henrique, cresciuto nel Botafogo prima del salto in Europa, è stato scelto dalla dirigenza nerazzurra come alter ego ideale del terzino olandese.

Ma il brasiliano può fare molto di più: sa svariare anche in zone più avanzate del campo e può adattarsi a diversi moduli e scenari tattici. Il suo arrivo rappresenta una mossa strategica per dare respiro alla corsia destra, ma anche per ampliare le opzioni offensive di Simone Inzaghi.

Il Mondiale per Club è ormai alle porte. L’Inter ha già pianificato tutto nei minimi dettagli e potrà registrare Luis Henrique grazie alla finestra di mercato straordinaria aperta tra il 1° e il 10 giugno per i club partecipanti. Il brasiliano sbarcherà a Milano nei prossimi giorni, pronto a unirsi alla squadra e a mettersi in mostra durante la kermesse americana

Inter, al lavoro per il futuro con vista sul Mondiale per Club

È l’Inter che guarda al futuro, quella di Oaktree, e Luis Henrique incarna perfettamente questa nuova visione: giovane, talentuoso, già rodato ai livelli europei e con ampi margini di miglioramento. Un investimento calibrato, in pieno stile Marotta-Ausilio, con l’avallo del nuovo corso societario che sembra aver scelto una rotta chiara: sostenibilità economica, ma senza rinunciare alla qualità.

Sabato c’è la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, un appuntamento con la storia che catalizza ogni attenzione a Appiano Gentile. Ma mentre la squadra si prepara alla battaglia, la dirigenza è già al lavoro per costruire il domani. E Luis Henrique è il secondo mattone dopo il centrocampista Sucic. Ora arriverà una punta, probabilmente due.

