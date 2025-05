Napoli, clamoroso ribaltone? Antonio Conte potrebbe restare, cosa sta succedendo

Napoli, doveva essere il giorno del commiato. Un ultimo caffè all’ombra del Vesuvio, due strette di mano e poi via, ognuno per la sua strada. Invece, Aurelio De Laurentiis ha sparigliato il tavolo come solo lui sa fare. Altro che addio: quello con Antonio Conte è stato un incontro pieno, vivo, carico di suggestioni. E forse, solo forse, in quei minuti si è disegnata l’alba di una nuova era partenopea.

A Castel Volturno si respira un’aria strana: mista di entusiasmo per lo scudetto conquistato, di preoccupazione per l’addio del tecnico e, un po’ a sorpresa, di speranza per ciò che magari sarà ancora. Perché Conte ora vacilla, non è più sicuro di andarsene. sì, perché il presidente gli ha promesso grandi investimenti per costruire un Napoli da sogno.

E non sono solo parole. Stavolta De Laurentiis è arrivato con la valigetta piena. Dentro, 200 milioni di euro pronti per il mercato estivo. Una cifra folle, da Premier League, da club che vuole non solo ritornare a vincere in Italia, ma ha intenzione di farsi valere anche in Europa. (continua dopo la foto)

La lista degli obiettivi è da leccarsi i baffi: Kevin De Bruyne, sogno proibito di mezza Europa, è già stato preso; Jonathan David, centravanti moderno e molto ambito, è stato individuato come l’uomo giusto per guidare l’attacco, anche se lì ci sarà da superare la concorrenza dell’Inter. Il ds Giovanni Manna comunque è al lavoro, e non solo su questi due nomi.

Poi c’è la questione delle strutture, vecchio pallino di Conte e tallone d’Achille del club. “Così non si vince“, aveva detto il tecnico qualche settimana fa. Adesso De Laurentiis promette investimenti importanti anche lì: nuovi campi, centro sportivo all’altezza, spazi funzionali e moderni.

Dall’altra parte del tavolo, Antonio Conte non ha smentito l’interesse della Juventus, ma ha anche negato di avere già concluso accordi con i bianconeri: così è rimasto seduto al tavolo ad ascoltare, probabilmente sorpreso dal super progetto del Presidente. Così si è riaccesa la speranza per i tifosi del Napoli, che pensavano di averlo già perso.

Certo, le ferite non sono ancora cicatrizzate: gennaio, l’addio di Kvaratskhelia e l’assenza di rinforzi in difesa sono ancora lì, nella memoria del tecnico. Ma qualcosa, adesso, è cambiato davvero. Ed è chiaro che di fronte alla volontà di De Laurentiis di investire così tanto e su nomi importanti, il passato andrebbe in soffitta per lasciare spazio al presente. (continua dopo la foto)

Presidente e tecnico si sono dati un nuovo appuntamento a breve, spiazzando tutti. Il che significa che la possibilità di una permanenza di Conte sulla panchina azzurra è diventata una possibilità reale. Gli sguardi e i sorrisi a fine vertice sono un altro segnale. A Napoli si sorride così solo quando c’è un vero motivo per farlo.

Nel frattempo, da Torino osservano nervosamente l’evolversi della situazione. La Juventus è in attesa. Un colpo di scena di queste ore che legasse nuovamente Conte a De Laurentiis sarebbe una brutta botta per un club che intendeva fondare il suo futuro partendo proprio dal tecnico. Tanto da lasciar trapelare l’intenzione di affidargli poteri molto amplificati su tutte le scelte di campo e di strategia.

Napoli, mezza Italia aspetta le decisioni di Antonio Conte

Se Conte resterà a Napoli la Juve si troverà di nuovo in alto mare. Non solo: tutto il castello degli allenatori in procinto di occupare nuove panchine traballerebbe dalle fondamenta. Massimiliano Allegri, che sembrava già promesso sposo del Napoli, aspetta di conoscere il suo destino. Il suo nome, se non andrà alla corte di De Laurentiis, è stato accostato alla stessa Juve, al Milan e anche all’Inter in caso di addio di Inzaghi.

Insomma, il destino di diverse squadre e di molti allenatori in questo momento dipende dalle scelte di Antonio Conte. Sino a che l’artefice dello scudetto napoletano non deciderà, tutto resterà bloccato. E appena lo farà, inizierà una corsa mai vista per accaparrarsi i Mister rimasti liberi.

In ballo ci sono le panchine più importanti d’Italia. Juventus, Milan, forse persino l’Inter saranno impegnate in una rincorsa per non restare con il cerino in mano. La risposta di Conte è attesa entro il fine settimana. Il Presidente vuole certezze, e questa volta ha giocato a carte scoperte. La palla passa al Mister. Se De Laurentiis lo convincerà, allora sarà Napoli a sognare in grande.

