Gasperini, aria di addio: dove andrà se lascia l’Atalanta

L’aria a Zingonia è incerta. Gian Piero Gasperini, artefice del miracolo Atalanta, sembra essere avviato a lasciare la società che ha reso grande e che lo ha reso grande. Il contratto in scadenza nel 2026 sembrava sul punto di essere prolungato, ma durante l’incontro con i vertici della società, il presidente Antonio Percassi, suo figlio Luca e il ds Tony D’Amico, il Mister dei miracoli ha gelato tutti.

Nelle ultime ore, dunque, il vento è cambiato: a farsi strada è l’ipotesi di una separazione anticipata, che sembrava impensabile fino a qualche settimana fa. Il summit è durato un paio d’ore, intenso ma non risolutivo. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni, ma la sensazione è che la storia d’amore tra Gasperini e l’Atalanta sia arrivata all’ultima pagina.

La pausa di riflessione del tecnico secondo alcuni è legata a una proposta che intriga l'allenatore. La Roma non ha mai nascosto l'interesse per Gasp, e ora tenta l'affondo. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, la società giallorossa ha già messo sul piatto un contratto triennale. Una proposta concreta, strutturata, che testimonia quanto il club giallorosso punti sull'esperienza del tecnico che ha portato l'Atalanta sul tetto d'Europa.

Da Trigoria filtrano voci improntate su un grande ottimismo: l’accordo sarebbe a un passo e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Un colpo ad effetto che sancirebbe l’inizio di una nuova era, che ha il suo regista in Claudio Ranieri, che sinora è stato abilissimo a nascondere le sue carte in un ambiente frenetico e curioso.

Ranieri, che ha guidato la Roma nella sua fantastica rimonta dopo una pessima prima parte di stagione, ha parlato in occasione del Premio Simpatia 2025. “Io ho smesso per dare al nuovo allenatore una possibilità di progetto. Con me non ci sarebbe stato futuro, tanto vale iniziare prima e dargli l’opportunità di conoscere tutto del sistema Roma”.

Il tecnico testaccino non ha fatto nomi, ma dietro le sue parole, soprattutto ora, si può scorgere un ritratto che si adatta alla figura di Gasperini. Ranieri ha invitato a dare fiducia alla società: "Roma non è stata costruita in una notte. Vedrete che alla fine avremo ragione. Gasperini? Non voglio fare nomi, non mi piace. Ma l'annuncio non è lontano". Parole che suonano come un velato endorsement, o forse come la conferma che tutto è già deciso e manca solo l'ufficialità.

Nel frattempo, a Bergamo si pensa già al dopo-Gasp. Quando il tecnico scioglierà le riserve, dopo aver chiesto fra le 48 e le 72 ore per dare la risposta definitiva, i Percassi non vogliono farsi trovare impreparati. Perciò stanno pensando a un’alternativa per sostituire Gasp.

L’Atalanta ha già preparato una lista di potenziali sostituti: Maurizio Sarri, che piace anche alla Lazio, Igor Tudor, ormai in uscita dalla Juventus, Roberto Mancini e un tecnico che rappresenterebbe un’altra scommessa da vincere: Francesco Farioli, giovane e ambizioso, fresco di un’esperienza dolceamara con l’Ajax. Profili diversi, ma con questa scelta il club si gioca il futuro, e forse dovrà ricostruire parte della propria identità.

