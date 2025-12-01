Napoli, un nuovo acquisto in dirittura d’arrivo: il nome che serve a Conte

Il Napoli ha avviato i contatti per un nuovo acquisto a Gennaio, obiettivo principale per rinforzare un centrocampo martoriato dagli infortuni di Zambo Anguissa, Kevin De Bruyne e Billy Gilmour. Dopo il successo sulla Roma, il club ha deciso di spingere sull’acceleratore: Giovanni Manna considera Mainoo, classe 2005 del Manchester United, il profilo ideale per dare ad Antonio Conte un rinforzo immediato.

💣Il #Napoli pensa a #Mainoo per gennaio. L'idea sarebbe quella di proporre un prestito oneroso da 5 milioni di euro, con diritto di riscatto tra i 20 e i 25 milioni di euro più bonus. Da capire se lo United aprirà a questa formula dato che qualche mese fa lo valutava 40 milioni. pic.twitter.com/wLBp14Cxim — Armando Areniello (@ArmandoAreniell) October 27, 2025



Secondo quanto trapelato, i Red Devils sarebbero disposti a cederlo in prestito, soluzione che piace molto ai partenopei e che ha facilitato l’apertura dei primi contatti con l’entourage del giocatore.

Mainoo ha avuto pochissimo spazio in questa prima parte di stagione, appena 261 minuti in 10 presenze tra Premier League e Coppa di Lega. Una situazione che ha alimentato l’ipotesi di una partenza temporanea.

Il tecnico dello United, Ruben Amorim, non ha chiuso la porta a questa possibilità: “Il club viene prima di tutto, è la priorità numero uno. Dobbiamo pensare alla squadra. Dopodiché, tutto può succedere”. A Napoli, invece, il giovane inglese troverebbe un ambiente pronto a valorizzarlo e un allenatore che apprezza molto le sue caratteristiche.

Nel caso in cui l’operazione Mainoo non si concretizzasse, il Napoli ha comunque preparato un piano B. Piacciono Soungoutou Magassa del West Ham e Johan Manzambi del Friburgo. Restano più defilate le piste che portano a Goretzka e Ederson, al momento considerate semplici suggestioni. Ma l’intenzione del club è chiudere Mainoo il prima possibile per consegnarlo a Conte già a inizio gennaio.

