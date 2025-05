Napoli, cosa chiede Conte per restare: e De Laurentiis contatta un altro allenatore

Napoli trattiene il fiato. A 48 ore dalla sfida col Cagliari, una partita che può valere il quarto scudetto della storia azzurra, tutte le attenzioni vanno dedicate al campo. Nessun calcolo, nessun orecchio teso verso Como, dove giocherà l’Inter, solo una parola d’ordine: vincere. Se tutto andrà come previsto, la città intera sarà in festa per celebrare i suoi campioni.

🚨⚪⚫

Antonio #Conte vuole tornare alla #Juventus.

Credo che già domani sera alle interviste post partita ci saranno importanti dichiarazioni da parte del tecnico e del suo staff.#Napoli #Napolicagliari #cagliari #Calciomercato pic.twitter.com/16XMZjwjA2 — Damiano Trezza (@DamianoTrezza) May 22, 2025

Ma il giorno dopo questa partita di importanza campale, bisognerà fare i conti con la situazione dell’allenatore che ha permesso tutto questo. Antonio Conte, che finora ha provato a dribblare qualsiasi discorso sul futuro, lo sa bene: il mercato si prepara in primavera, e le prospettive per il 2025/26 dipenderà dalle scelte che la società farà nelle prossime settimane.

Secondo Il Mattino, il tecnico leccese ha già messo sul tavolo le sue richieste al ds Giovanni Manna. La parola d’ordine è una sola: rivoluzione. Conte vuole 8-9 innesti, con almeno un top player per reparto. Costo stimato? Circa 200 milioni di euro. (continua dopo la foto)

Ma non basta. Il tecnico avrebbe chiesto anche un aumento del monte ingaggi, oltre a investimenti concreti su centro sportivo e settore giovanile. L’obiettivo è di essere sempre più competitivi nella prossima stagione, che vedrà il Napoli di nuovo in Champions League.

Qualcuno, però, insinua che dietro a richieste così estreme (e su diversi fronti, il che richiederebbe una spesa davvero ingente), si nasconda la volontà di Conte di tornare alla Juventus. E il sospetto si fa largo anche nella dirigenza partenopea.

Per questo, ora il presidente Aurelio De Laurentiis riflette. Vuole tenersi stretto Conte, ma non intende farsi trovare impreparato. Non vuole fare come due anni fa, quando Spalletti lasciò a sorpresa la sua panchina. Così sempre secondo Il Mattino, AdL si è già mosso, sondando il terreno per Massimiliano Allegri, senza però intavolare una trattativa vera e propria.

Ma c’è anche un nome nuovo che incuriosisce e stuzzica la fantasia del patron azzurro: quello di Marco Baroni, attuale allenatore della Lazio. Baroni è apprezzato per stile e carisma, ma c’è un ostacolo non da poco: il contratto in essere con la società biancazzurra, che si prolunga a tutto il 2026. (continua dopo la foto)

Nel cuore di De Laurentiis la priorità resta Conte. Anche perché la Juventus, nonostante i sussurri, non si sarebbe ancora mossa in modo concreto. Accontentare il tecnico sarà però un’impresa: serviranno soldi, visione e un progetto credibile. Solo così il Napoli potrà trattenere il suo condottiero.

Ma per ora ogni discorso è rimandato. Prima viene il campo. Prima viene lo scudetto. Poi si penserà al futuro. E, se sarà ancora con Conte, e se la società riuscirà davvero ad accontentare le sue molteplici richieste, allora il Napoli potrà sognare ancora più in grande.

