L’Inter delusa dal mancato sorpasso: per ripartire ha bisogno di Lautaro

Inseguendo il Toro, letteralmente. L’Inter, delusa dal mancato sorpasso sul Napoli sfumato al 90esimo della sfida con la Lazio, si aggrappa al ritorno di Lautaro Martinez per ritrovare entusiasmo e, soprattutto, il suo insostituibile capitano. L’assenza del Toro, con la Lazio, ha pesato tantissimo, ma ormai il dado è tratto.

Inter, cambio di marcia per Lautaro Martinez e Thuram https://t.co/FFa1zWxrA9 — Inter-News.it (@internewsit) May 21, 2025

Lautaro continua il suo lavoro personalizzato, lontano dai riflettori, correndo sul campo. Ogni allenamento in più serve as avvicinarlo al rientro, e i nerazzurri sanno quanto la sua presenza sarà fondamentale il 31 Maggio nella finale di Monaco. Prima però ci sarà la sfida contro il Como, ultima tappa del campionato alla vigilia della notte che può valere una stagione intera.

Il programma dello staff per il capitano è preciso: rientro in gruppo alla vigilia del match con il Como, poi la parola passerà a Simone Inzaghi. Sarà lui a decidere se e come utilizzarlo. Probabilmente per uno scampolo di partita, per fargi ritrovare le giuste sensazioni. Stesso discorso per Davide Frattesi, anche lui ai box ma pronto a rientrare. Nessun azzardo: servono entrambi per l’ultimo atto europeo.

Contro il Como l’Inter dovrà comunque provare a vincere. Le speranze di scudetto sono ridotte al lumicino, ma in caso di clamorose sorprese la squadra non vuole avere altri rimpianti. La partita, inoltre, rappresenta l’ultima occasione per testare condizione e ritmo, soprattutto per chi come Lautaro viene da un periodo di stop.

Inter, fare bene a Como per preparare Monaco

Anche perché, dati alla mano, la ThuLa cambia le cose: con loro in campo le sconfitte si dimezzano e i gol segnati aumentano. Dopo il pareggio amaro con la Lazio, ad Appiano Gentile si è tentata un’analisi meno legata all’emotività, ma le voci di spogliatoio parlano di un Marotta molto arrabbiato.

L’umore è quello di chi ha visto sfumare un traguardo importante, ma il calcio chiede sempre di guardare avanti, specie ora che la squadra è attesa da una gara così importante. Il Napoli ha una partita sulla carta facile contro un Cagliari già salvo, e se non succederanno sorprese ai limiti dell’incredibile ha lo scudetto in tasca. Ma l’Inter deve almeno fingere di crederci. Perché una buona prestazione a Como sarebbe la miglior medicina per arrivare a Monaco con il motore al massimo.

